المفتي: صحيح البخاري به حوكمة تجعلنا مطمئنين لما ورد فيه

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية: إنه لا قداسة لأحد ولا عصمة لأحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، والإمام مالك يقول "إن كل قول يؤخذ به ويرد إلا صاحب هذا المقام مشيرًا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق:" أن صحيح البخاري فيه حوكمة تجعلنا مطمئنين لما ورد فيه، مشيرا إلى أننا في عصر الحوكمة نضع مجموعة من المعايير وبناء عليها نحدد صواب العمل من عدمه".



وأوضح: "أنه ينبغي النظر إلى كل الأفكار التي تطرح، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى الجانب المضيء بها".

