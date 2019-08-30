32 جنيه.. أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك استقرارًا في أسعار الدواجن اليوم الجمعة عند آخر سعر سجلته من قبل بعد آخر انخفاض.



وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الدواجن مستقرة عند 20 جنيهًا، بينما تباع في الأسواق للمستهلك بين 24-25 جنيهًا، موضحا أن أسعار الدواجن البلدي تتراوح بين 27-28 جنيهًا للكيلو، وذلك من المزرعة في حين تباع للمستهلك بين 31-32 جنيهًا للكيلو.



وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة إلى أن أسعار البيض مستقرة عند 35.5 جنيه للكرتونة من المزرعة منذ ما يقرب من شهر، موضحًا أنها تباع للمستهلك في الأسواق بأسعار تتراوح بين 40-42 جنيهًا.