"53 غرزة".. شقيق عمرو زكي يكشف تفاصيل حالته الصحية

قال صابر زكي شقيق نجم المنتخب المصري عمرو زكي، إن شقيقه تعرض لحادث مؤلم على طريق الساحل بعد تحطم سيارته صباح اليوم الجمعة بعد اصطدام السيارة بميكروباص في الرابعة والنصف فجر اليوم.



وأضاف صابر زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج "ملعب البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن شقيقه دخل في غيوبة في الساعة السادسة مساء اليوم، ولم يستطع التعرف على الأشخاص الموجودين بجواره، ثم بدأ يعود إلى وعيه مرة أخرى.



ولفت إلى أن شقيقه عمرو زكي عاد إلى وعيه مجددًا، وأصبح مدرك كل شيء ويتحدث مع الجميع، كاشفًا عن أنه تعرض للإصابة بتجمع دموي بالمعدة، وشرخ في الحوض، و40 غرزة في رأسه، و13 غرزة في قدمه، وشرخ في 3 ضلوع في الجانب الأيمن، وشرخ في الحوض في الجانب الأيمن.



وكشف صابر زكي، أن الأطباء قرروا وضع عمرو تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، حتى تستقر حالته الصحية، موضحًا أن الأهل والأقارب قاموا بزيارته في المستشفى، وبعد تعرضه للحادث لم يتركه نجم المنتخب السابق محمد زيدان، وتواجد معه في المستشفى بالقاهرة محمد ناجي جدو، ومجدي عطوة نجم الزمالك.