مصطفى بكري: نحتاج لإعلام قوي يتصدى لسوداوية الإخوان

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تحتاج إلى إعلام قوي يتصدى للإخوان، موضحا أن الإعلام تم اختراقه لفترات طويلة من أشخاص تبنوا أجندات خارجية.



وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه خلال ندوة أقيمت في باريس تطرقت حول الشأن المصري، وتحولت مصر وكأنها واحة مظلمة دون أن يتطرق البعض إلى الواقع الذي نعيشه والفوضى والإعلامية التي كانت سائدة في البلاد والتي أدت إلى اغتيال أشخاص كثيرة وغيرها من الأمور غير المستقرة.



وأشار بكري، إلى أن مصر تواجه تحديات ومخاطر كبيرة والنضال يكون داخل الأرضي المصرية وليس في الخارج من أجل إطلاق صورة سوداوية غير حقيقية.



