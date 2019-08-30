ميداليتان جديدتان لمصر في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

أضاف منتخب الرماية ميداليتين جديدتين للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

ونجحت اللاعبة أميرة بهاء الدين أبو شقة في حصد ميدالية فضية في الاسكيت بعدما حققت ١٠١ نقطة.

بينما حقق اللاعب المصري سركيس كريكور مارتيان ميدالية برونزية في الاسكيت بعدما سجل رقما ١١٩ نقطة.