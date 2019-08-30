مدرب تونس يستدعي لاعب هامبورج الألماني جيريمي دودزياك

وجه مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم، المنذر الكبير الدعوة إلى جيريمي دودزياك لاعب نادي هامبورج الألماني المنافس بدوري الدرجة الثانية للانضمام إلى المنتخب التونسي للمرة الأولى استعدادا لوديتي موريتانيا وكوت ديفوار.

وأفاد الاتحاد التونسي، اليوم الجمعة، بأن دعوة دودزياك تمت عقب تعبيره عن رغبته الكبيرة في تعزيز صفوف "نسور قرطاج" وحرصه الشديد على الانضمام إلى المنتخب وتجاوب فريقه الألماني هامبورج.

وسبق لدودزياك 24 عام المولود من أب تونسي وأم ألمانية، اللعب لأندية شالكه وبوروسيا دورتموند وسان بولي كما انضم لمنتخبات الشباب في ألمانيا حيث شارك في حوالي 30 مباراة في مختلف الفئات.

وسينضم اللاعب الى معسكر المنتخب استعدادا لملاقاة المنتخب الموريتاني يوم السادس من سبتمبر بتونس وكوت ديفوار في العاشر من الشهر ذاته بمدينة روان الفرنسية.