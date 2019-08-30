الجمعة 30 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

باكستان تتخذ إجراءات لوقف صفقة اندماج "أوبر" و"كريم"

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:12 م
أوبر و كريم
أوبر و كريم
دعاء أبو العزم
طباعة
انتهى جهاز حماية المنافسة لدولة باكستان من مرحلته الأولى؛ لدراسة وفحص عملية استحواذ شركة "أوبر" للنقل التشاركي، على شركة "كريم"، وأصدر الجهاز قراره بوقف صفقة الاندماج؛ لحين الانتهاء من الفحص الفني النهائي، ودراسة أثرها على الأسواق.

وأعلن جهاز حماية المنافسة الباكستاني، عن اتخاذه العديد من الإجراءات لوقف صفقة اندماج شركتي "أوبر" و"كريم"، وألزم الشركتين بوقف عملية استحواذ الأولى على الثانية، بانيًا قراره على وجود شبهات جادة بأن عملية الاستحواذ تلحق ضررًا شديدًا بالمنافسة، وتخلق وضعا احتكاريا في هذا القطاع.

ويأتي قرار جهاز حماية المنافسة الباكستاني، ليعضد من موقف جهاز حماية المنافسة المصري، بشأن تلك الصفقة، تجاه بعض الانتقادات التي وُجهت له من قبل بعض مكاتب المحاماة العاملة في مصر، كما يأتي استمرارًا لسلسلة القرارات الدولية التي تم اتخاذها بشأن تلك الصفقة، والتي من بينها تدخل الكوميسا، وقيامها بفتح التحقيق بخصوص تلك الصفقة.

وسبق لجهاز حماية المنافسة المصري، برئاسة الدكتور أمير نبيل، اتخاذ عدد من الإجراءات الوقتية لوقف تلك الصفقة التي تم الإعلان عنها في مصر ودول الشرق الأوسط، وأول من اتخذ هذه القرارات لحين الانتهاء من دراسة مدى تأثيرها على سوق النقل التشاركية، وما زالت عملية الاستحواذ قيد الدراسة من قبل الجهاز وتخضع لعمليات الفحص الفني للآثار الاقتصادية التي قد تنتج عن تلك الاتفاقية، ودراسة ردود الشركات على تقرير الجهاز الوارد به دراسة السوق والآثار المحتملة لعملية الاستحواذ.

ويتعاون جهاز حماية المنافسة المصري مع أجهزة المنافسة في الدول النظيرة، لدراسة آثار عملية الاستحواذ على أسواقها بما في ذلك مفوضية المنافسة لمنظمة الكوميسا (COMESA)؛ لتقديم الدعم الفني اللازم لدراسة تلك الأسواق والاقتصاد الرقمي.

وأكد جهاز حماية المنافسة المصري في بيانه الأخير، أن الفحص الفني الذي يقوم به يأتي لأهمية أسواق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية للاقتصاد المصري، ولحرية تدفق الاستثمارات التي من الممكن أن تتأثر نتيجة إتمام عملية الاستحواذ، وذلك فإنه من المحتمل أن يخلق الاستحواذ عوائق لدخول السوق التي تضعف وتقلل فرص الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى تقييد المنافسة في الأسواق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

الحالة الصحية لعمرو زكى بعد تعرضه لحادث مروع ودخوله المستشفى

منذ حوالي 8 ساعات

على طريقة كيم كاردشيان.. رانيا يوسف تنشر فيديو من غرفة النوم

منذ حوالي 6 ساعات

لائحة غرامات جديدة على ركاب السكك الحديدية.. 200 جنيه لحاملي المواد المشتعلة

منذ يوم

مفاجأة "ميتشو" للأهلي في السوبر

ads

الصور

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

image description

"تضامن الإسكندرية": توزيع أجهزة كهربائية لـ155عريسا وعروسة

image description

16 محضر مخالفة للاشتراطات البيئية بغرب الإسكندرية

image description

بالصور.. افتتاح مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد

الأكثر قراءة

مدير مستشفى العلمين يكشف تطورات الحالة الصحية لعمرو زكي

على طريقة كيم كاردشيان.. رانيا يوسف تنشر فيديو من غرفة النوم

"عقبال السجن".. سما المصري تعلق على قرار إيقاف ريهام سعيد (شاهد)

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لأسبوع من الرمال والأتربة

أيام زمان

قاد سيارة مرة واحدة في حياته.. شاهد رخصة قيادة الراحل نجيب محفوظ

كيف أنقذت بديعة مصابني تحية كاريوكا من موت محقق بالخارج؟

120 عامًا من "عبد السلام النابلسي".. "سنّيد" السينما المصرية

تصرف غريب من الزعيم عقب وفاة مصطفى متولي.. تعرّف عليه

الصحة

ابتكار علاج جديد لسكتة الدماغ والجلطات

تناول الطعام أمام أجهزة الحاسوب قد يصيبك بالسرطان

"التوقف عند الشعور بالتحسن".. خرافات المضاد الحيوى

دراسة جديدة تكشف أسرار تفاوت ساعات النوم

الرئيس نيوز

"تغييرات غير متوقعة".. السعودية تُصدر أوامر ملكية جديدة

الأعلى للإعلام يناقش مخالفة قناة يوتيوب و18 موقعا بتغطية أزمة بورسعيد

ترامب ينفي علاقة بلاده بانفجار صاروخ إيراني أثناء إطلاقه

الإفتاء تعلن غدًا أول أيام السنة الهجرية الجديدة

منوعات

الطاقة الذرية والفاو ينتهيان من تطوير المختبرات في 7 دول آسيوية

العمل السعودية: 20 ألف ريال غرامة البلاغات الكيدية لأصحاب العمل

155 مهاجرًا إفريقيًا يعبرون الحدود الإسبانية من شمال المغرب

داعية كويتي يبحث عن «عبد» يعتق رقبته

كشكول

أبرزها التغذية السليمة.. نصائح هامة لتقوية مناعة طفلك

تدريب 725 سيدة وفتاة في المدارس " الحقلية " بالمنيا وبني سويف

"غازي": تغيير زجاج المدارس بالزيتون "بالاكليرك" لحماية التلاميذ

لجنة الدمج بتعليم الإسكندرية ترفض التحاق طالب من متحدي الإعاقة بالتعليم الفني.. و"الديب" يرد

إسلام سياسي

لماذا استضافت "الجزيرة" قيادي بالقاعدة لتهديد الإمارات؟

الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر محرم ورأس السنة الهجرية

خطيب الجامع الأزهر: الهجرة النبوية انطلاقة دعوية غيّر الله بها مجرى التاريخ

مخاوف عالمية من نساء داعش


زيت وسكر

احذر العسل المصنع في الأسواق.. هذه أضراره على الصحة

الحجر الزراعى : شحنات  البصل المصدرة  تلتزم بالاشتراطات .. و 3 لجان لرصد متبقيات المبيدات

تقييم تجارب الري الحديث لمزارعي المنيا “EU Water STARS

الصحة تحذر من عقار لعلاج الحساسية فى الأسواق

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
ماجد حبته
تيكاد 7.. مسك الختام
صفاء النجار
تعبيراتنا غير اللفظية وعمليات غسيل المخ «1-2»
د. محمد عفيفي
هنا ألبانيا من القاهرة.. مذكرات ملك مخلوع
المزيد

الثقافة

الأحد.. عمر خيرت فى ختام مهرجان القلعة

"التنسيق الحضاري" يكشف آخر استعدادات مبادرة "عاش هنا"

17 سبتمبر.. "شوارع السماء" على طاولة مكتبة مصر الجديدة

"البيريتا يكسب دائمًا".. رواية جديدة عن دار المتوسط

صفحتنا ع الفيس بوك