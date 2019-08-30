أمر ملكي سعودي بتعيين رئيس جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أصدر اليوم الجمعة، خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، أمرًا ملكيًا بتعيين بندر الخريف وزيرا للصناعة والثروة المعدنية.



وعين الملك سلمان، مازن بن إبراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.



جاء ذلك فى إطار تعديلات بعدد من المؤسسات السعودية.