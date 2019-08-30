"الجزيرة حليفة الإرهاب".. لماذا استضافت القناة القطرية قيادي بالقاعدة لتهديد الإمارات؟

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية تقريرًا، يسلط الضوء على استضافة قناة الجزيرة القطرية لإرهابيي تنظيم القاعدة في اليمن، لتوجيه رسائل تهديد إلى دولة الإمارات عبر شاشتها.

ويفيد التقرير بأن أحد أخطر القياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين، وهوعادل الحسني الملقب بأبي حذيفة، ظهر على شاشة الجزيرة وقدمته القناة القطرية على أنه قيادي جنوبي بأبين.

الإرهابي بتنظيم القاعدة ظهر على قناة الجزيرة، يوجه رسالة للإمارات بضرورة مغادرة قواتها اليمن خلال 72 ساعة على أقصى تقدير، وإلا سيتم استهدافهم.

في الوقت الذي خرج فيه محمود سالم، قائد ألوية الدعم والإسناد بعدن، ليقول:" المدعو عادل الحسني ليس قياديًا في المقاومة الجنوبية، ولم نعرفه من قبل، فلماذا قدمته الجزيرة على أنه قياديًا جنوبيًا؟"