غدا.. الوادي الجديد تفتح باب التقدم لمسابقة ملكة جمال التمور

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، فتح باب التقديم بمسابقة ملكة جمال التمور، ابتداء من الغد وحتى الثلاثاء المقبل، والتي سيتم تنظيمها ضمن فاعليات المهرجان الدولي للتمور، والذي يقام في شهر نوفمبر القادم.

وقال محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد - في بيان اليوم - إن المسابقة مقامة للأطفال من عمر 5 سنوات وحتى 12 عاما، ويشترط موافقة الوالدين، موضحا أنه يجب على الأطفال المشاركين أن يمتلكون مواهب فنية في الغناء والشعر والموسيقى، وممارسة الأنشطة الرياضية.

وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة للاشتراك في المسابقة، التي تقام هذا العام للمرة الثالثة على التوالي، عبارة عن شهادة ميلاد وصورة شخصية حديثة للمتسابقة، وسيتم استلام الأوراق من الساعة 9 صباحا وحتى 12 مساء من خلال جمعية الرعاية الاجتماعية خلف قصر الثقافة بمدينة الخارجة، وهيئة تنشيط السياحة بمركز الداخلة، وبمقرات الوحدة المحلية من مراكز الفرافرة وبلاط وباريس، مضيفا أنه سيتم اختيار الملكة والوصيفة، وتقديم هدايا قيمة للفائزات بالمسابقة.