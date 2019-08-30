التونسية أنس جابر تودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

ودعت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة 62 عالميا، بطولة أمريكا المفتوحة "فلاشينج ميدوز"، إثر خسارتها اليوم الجمعة، أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا (المصنفة الثالثة عالميا) في مباراة الدور الثالث للبطولة.



وفازت اللاعبة التشيكية بثلاث مجموعات نظيفة بنتائج (61 و46 و64).



وكانت جابر تغلبت في الدور الأول للبطولة على الفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة 27 عالميا، وفازت في الدور الثاني على البيلاروسية الياكسندرا ساسنوفيتش، المصنفة 46 عالميا.