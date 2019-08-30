بالصور.. شيماء عماد الدين توقع كتابها الجديد "جاتلى رسالة"

وقعت الكاتبة شيماء عماد الدين، اليوم الجمعة، كتابها الجديد بعنوان "جاتلى رسالة"، وذلك بحضور عدد من الشخصيات داخل أحد مكتبات التوزيع والنشر بمدينة بنى سويف، ليتضمن الكتاب الجديد دور التنمية البشرية وتعريفها لبعض من آيات القرآن الكريم.



وقالت شيماء عماد الدين، إن الكتاب يحمل رسالة خاصة جدا لكل شخص يبحث عن شيء ما يفتقده، ورسالة تلمس قلبه وتجعله يشعر بالرضا واليقين، وهناك آيات من القرآن الكريم تنير دربك وتيسر أسلوب حياتك.



وأوضحت أن الكتاب الجديد يحمل تنمية بشرية ولكن بأسلوب فريد يختلف عن أي كتاب آخر، وأن الكتاب يحمل عنوان جاتلي رسالة كتاب كُتب من أجلك أنت، ويحمل الكتاب مقالات في تطوير الذات وكيفية تغيير نظرتنا لبعض الأمور والمواقف وكيفية التعامل مع تفاصيل حياتنا اليومية من خلال بعض رسائل القرآن.