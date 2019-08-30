محمد رفعت يفوز بجائزة التأليف بالمهرجان القومي للمسرح

فاز المؤلف المسرحي الشاب محمد رفعت، بجائزة التأليف المسرحي، في ختام الدورة 12 للمهرجان القومي للمسرح، عن نص "المتسولون" وقام الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بتسليمه الجائزة بالإضافة إلى شيك بقيمة ٣٠ ألف جنيه.



يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ١٢ أقيمت على مدار ١٤ يوما، بداية من ١٧ أغسطس وصولا إلى ٣٠ أغسطس وشارك ٧٠ عرض في ثلاث مسابقات مختلفة وحقق المهرجان نجاح كبير في دورته التي تختتم اليوم تحت رئاسة الفنان أحمد عبد العزيز.