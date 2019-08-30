الترجي التونسي يتعادل مع النجمة اللبناني (11) في البطولة العربية

حقق فريق الترجي الرياضي التونسي، تعادلًا مثيرا مع مضيفه النجمة اللبناني بنتيجة (1-1) في المباراة التي جمعتهما في بيروت مساء اليوم الجمعة، في ذهاب دور الـ32 من كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم (البطولة العربية).



وافتتح النجمة اللبناني التسجيل عن طريق لاعبه مراد الهذلي في الدقيقة (68)، قبل أن يتعادل الترجي بهدف قاتل عن طريق عبد القادر بدران في الدقيقة 90.