الخور ينتزع فوزا صعبا من أم صلال في دوري نجوم قطر

انتزع فريق الخور فوزا صعبا من ضيفه أم صلال 1 صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات دوري نجوم قطر لكرة القدم.

ويدين الخور بالفضل في هذا الفوز للاعبه أحمد حمودان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، ورفع الخور رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد أم صلال عند نقطة واحدة في المركز التاسع.

وتعادل الخور مع السيلية 11 في الجولة الأولى، فيما تعادل أم صلال مع الريان.22