الجمعة 30 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول بولندي: ترامب يزور وارسو قبل نهاية 2019

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:41 م
ترامب
ترامب
طباعة
أعلن كريستوف سيرسكي، مستشار الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يزور بولندا قبل نهاية العام، وذلك بعد اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.
ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن سيرسكي قوله: "إنها الرغبة الواضحة والجلية للرئيس ترامب لزيارة وارسو.. قبل نهاية العام الجاري، للقيام بالبرنامج الكامل للزيارة التي كانت مقررة في الثاني من سبتمبر".
وقال المسؤول إن الجانب البولندي كان اقترح بالعفل عدة مواعيد في الثلاثة أشهر المقبلة للزيارة.
وألغى ترامب أمس الخميس زيارته بسبب الإعصار دوريان الذي من المتوقع أن يبلغ اليابسة في ولاية فلوريدا الأمريكية مطلع الأسبوع.
وسيحل محل ترامب، نائبه مايك بنس، الذي سيشارك في مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية في بولندا. وسوف يشارك بنس في اجتماع بشأن القضايا الثنائية في الثاني من سبتمبر.
وكانت الحكومة البولندية تولي أهمية كبيرة لزيارة ترامب، والتي كان من المقرر أن تستمر يومين، في ظل حملات الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبارها إشارة إلى الدعم الأمريكي لسياسات الحكومة والصداقة الوثيقة بين الولايات المتحدة والرئيس البولندي أندريه دودا.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن العلاقات بين بولندا وعدد من حلفائها في الاتحاد الأوروبي تراجعت خلال الأعوام الأربعة الماضية، بعد أن أقامت الكتلة الأوروبية عدة دعاوى قضائية ضد وارسو بسبب تراجع المعايير الديمقراطية في البلاد، وهو ما يزيد من أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة بالنسبة لبولندا.
وقال ترامب في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض في وقت سابق: "من المهم للغاية بالنسبة لي أن أكون هنا... يبدو أن العاصفة ستكون كبيرة جدا جدا حقا".

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"عقبال السجن".. سما المصري تعلق على قرار إيقاف ريهام سعيد (شاهد)

منذ يوم

مفاجأة "ميتشو" للأهلي في السوبر

منذ يوم

ننشر قائمة الأدوية التي تحتوي على مادة "البريجابلين" المحظورة

منذ حوالي 6 ساعات

لائحة غرامات جديدة على ركاب السكك الحديدية.. 200 جنيه لحاملي المواد المشتعلة

ads

الصور

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

image description

"تضامن الإسكندرية": توزيع أجهزة كهربائية لـ155عريسا وعروسة

image description

16 محضر مخالفة للاشتراطات البيئية بغرب الإسكندرية

image description

بالصور.. افتتاح مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد

الأكثر قراءة

مدير مستشفى العلمين يكشف تطورات الحالة الصحية لعمرو زكي

على طريقة كيم كاردشيان.. رانيا يوسف تنشر فيديو من غرفة النوم

"عقبال السجن".. سما المصري تعلق على قرار إيقاف ريهام سعيد (شاهد)

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لأسبوع من الرمال والأتربة

أيام زمان

قاد سيارة مرة واحدة في حياته.. شاهد رخصة قيادة الراحل نجيب محفوظ

كيف أنقذت بديعة مصابني تحية كاريوكا من موت محقق بالخارج؟

120 عامًا من "عبد السلام النابلسي".. "سنّيد" السينما المصرية

تصرف غريب من الزعيم عقب وفاة مصطفى متولي.. تعرّف عليه

الصحة

ابتكار علاج جديد لسكتة الدماغ والجلطات

تناول الطعام أمام أجهزة الحاسوب قد يصيبك بالسرطان

"التوقف عند الشعور بالتحسن".. خرافات المضاد الحيوى

دراسة جديدة تكشف أسرار تفاوت ساعات النوم

الرئيس نيوز

"تغييرات غير متوقعة".. السعودية تُصدر أوامر ملكية جديدة

الأعلى للإعلام يناقش مخالفة قناة يوتيوب و18 موقعا بتغطية أزمة بورسعيد

ترامب ينفي علاقة بلاده بانفجار صاروخ إيراني أثناء إطلاقه

الإفتاء تعلن غدًا أول أيام السنة الهجرية الجديدة

منوعات

الطاقة الذرية والفاو ينتهيان من تطوير المختبرات في 7 دول آسيوية

العمل السعودية: 20 ألف ريال غرامة البلاغات الكيدية لأصحاب العمل

155 مهاجرًا إفريقيًا يعبرون الحدود الإسبانية من شمال المغرب

داعية كويتي يبحث عن «عبد» يعتق رقبته

كشكول

أبرزها التغذية السليمة.. نصائح هامة لتقوية مناعة طفلك

تدريب 725 سيدة وفتاة في المدارس " الحقلية " بالمنيا وبني سويف

"غازي": تغيير زجاج المدارس بالزيتون "بالاكليرك" لحماية التلاميذ

لجنة الدمج بتعليم الإسكندرية ترفض التحاق طالب من متحدي الإعاقة بالتعليم الفني.. و"الديب" يرد

إسلام سياسي

لماذا استضافت "الجزيرة" قيادي بالقاعدة لتهديد الإمارات؟

الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر محرم ورأس السنة الهجرية

خطيب الجامع الأزهر: الهجرة النبوية انطلاقة دعوية غيّر الله بها مجرى التاريخ

مخاوف عالمية من نساء داعش


زيت وسكر

احذر العسل المصنع في الأسواق.. هذه أضراره على الصحة

الحجر الزراعى : شحنات  البصل المصدرة  تلتزم بالاشتراطات .. و 3 لجان لرصد متبقيات المبيدات

تقييم تجارب الري الحديث لمزارعي المنيا “EU Water STARS

الصحة تحذر من عقار لعلاج الحساسية فى الأسواق

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
ماجد حبته
تيكاد 7.. مسك الختام
صفاء النجار
تعبيراتنا غير اللفظية وعمليات غسيل المخ «1-2»
د. محمد عفيفي
هنا ألبانيا من القاهرة.. مذكرات ملك مخلوع
المزيد

الثقافة

الأحد.. عمر خيرت فى ختام مهرجان القلعة

"التنسيق الحضاري" يكشف آخر استعدادات مبادرة "عاش هنا"

17 سبتمبر.. "شوارع السماء" على طاولة مكتبة مصر الجديدة

"البيريتا يكسب دائمًا".. رواية جديدة عن دار المتوسط

صفحتنا ع الفيس بوك