مسؤول بولندي: ترامب يزور وارسو قبل نهاية 2019

أعلن كريستوف سيرسكي، مستشار الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يزور بولندا قبل نهاية العام، وذلك بعد اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن سيرسكي قوله: "إنها الرغبة الواضحة والجلية للرئيس ترامب لزيارة وارسو.. قبل نهاية العام الجاري، للقيام بالبرنامج الكامل للزيارة التي كانت مقررة في الثاني من سبتمبر".

وقال المسؤول إن الجانب البولندي كان اقترح بالعفل عدة مواعيد في الثلاثة أشهر المقبلة للزيارة.

وألغى ترامب أمس الخميس زيارته بسبب الإعصار دوريان الذي من المتوقع أن يبلغ اليابسة في ولاية فلوريدا الأمريكية مطلع الأسبوع.

وسيحل محل ترامب، نائبه مايك بنس، الذي سيشارك في مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية في بولندا. وسوف يشارك بنس في اجتماع بشأن القضايا الثنائية في الثاني من سبتمبر.

وكانت الحكومة البولندية تولي أهمية كبيرة لزيارة ترامب، والتي كان من المقرر أن تستمر يومين، في ظل حملات الانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبارها إشارة إلى الدعم الأمريكي لسياسات الحكومة والصداقة الوثيقة بين الولايات المتحدة والرئيس البولندي أندريه دودا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن العلاقات بين بولندا وعدد من حلفائها في الاتحاد الأوروبي تراجعت خلال الأعوام الأربعة الماضية، بعد أن أقامت الكتلة الأوروبية عدة دعاوى قضائية ضد وارسو بسبب تراجع المعايير الديمقراطية في البلاد، وهو ما يزيد من أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة بالنسبة لبولندا.

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض في وقت سابق: "من المهم للغاية بالنسبة لي أن أكون هنا... يبدو أن العاصفة ستكون كبيرة جدا جدا حقا".