استقرار أسعار الفواكهة في الأسواق
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:41 م
دعاء أبو العزمطباعة
قال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهه، بالغرف التجارية، إن هناك استقرار في أسعار الفواكهة اليوم في الاسواق.
وأضاف نجيب، في تصريحات لـ "الدستور"، أن سعر البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات، والتفاح المصري بين 8 إلى 10 جنيهات، والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، والجريب فروت بـ 10 جنيهات والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيها،
وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 17 إلى 21 جنيهًا، وشمام من 3 إلى 4.5 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر من 4 إلى 5 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر من 4 إلى 7 جنيهات، وعنب كرمسن من 10 إلى 14 جنيهًا.
وأضاف نجيب، في تصريحات لـ "الدستور"، أن سعر البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات، والتفاح المصري بين 8 إلى 10 جنيهات، والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، والجريب فروت بـ 10 جنيهات والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيها،
وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 17 إلى 21 جنيهًا، وشمام من 3 إلى 4.5 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر من 4 إلى 5 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر من 4 إلى 7 جنيهات، وعنب كرمسن من 10 إلى 14 جنيهًا.
واستقرت أسعار المانجو، فسجلت مانجو العويس أسعارًا تتراوح بين 17 و25 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو الهندي ما بين 14 و 20 جنيهًا للكيلو.
وكيلو المانجو "فجر كلان" فسجل أسعارًا ما بين 15 و20 جنيهًا، والمانجو تومي ما بين 9 و13 جنيهًا للكيلو، ومانجو تيمور مابين 14 و20 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو زبدية ما بين 9 و13 جنيهًا، أما المانجو البلدي سجلت مابين 5 و10 جنيهات، والمانجو الفص بـ40 جنيهًا.
وسجلت المانجو، الفونس أسعارًا تتراوح بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو دبشة ما بين 7 و11 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو صديقة مابين 14 و20 جنيهًا، والمانجو جولك ما بين 12 و18 جنيهًا للكيلون والمانجو السنارة سجلت من 7 إلى 11 جنيها.