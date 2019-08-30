استقرار أسعار الفواكهة في الأسواق

واستقرت أسعار المانجو، فسجلت مانجو العويس أسعارًا تتراوح بين 17 و25 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو الهندي ما بين 14 و 20 جنيهًا للكيلو.





وكيلو المانجو "فجر كلان" فسجل أسعارًا ما بين 15 و20 جنيهًا، والمانجو تومي ما بين 9 و13 جنيهًا للكيلو، ومانجو تيمور مابين 14 و20 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو زبدية ما بين 9 و13 جنيهًا، أما المانجو البلدي سجلت مابين 5 و10 جنيهات، والمانجو الفص بـ40 جنيهًا.





وسجلت المانجو، الفونس أسعارًا تتراوح بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو دبشة ما بين 7 و11 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو صديقة مابين 14 و20 جنيهًا، والمانجو جولك ما بين 12 و18 جنيهًا للكيلون والمانجو السنارة سجلت من 7 إلى 11 جنيها.