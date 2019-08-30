المحرمون من المعاشات من أصحاب السجلات التجارية (فيديو)

قال النائب جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، إن أصحاب المعاشات سيتقاضون معاشاتهم كاملة دون أي نقص ولا تنطبق عليهم المادة 103.



وأضاف المراغي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المادة 103 تحدثت عن الورثة الذين التحق بعضهم عمل أو يمتلك سجل تجاري يوازي قيمة المعاش للورثة يتم قطع المعاش عنه، وإذا انقطع عن العمل أو تم إلغاء السجل التجاري يتم صرف المعاش له مجددًا.



ولفت المراغي، إلى أن الإشاعات بحرمان أصحاب المعاشات أصحاب الأعمال التجارية من الحصول على المعاش المستحق فتنة الغرض منها إثارة البلبلة، وتم نفيها من جانب وزارة التضامن الاجتماعي ومجلس الوزراء.

