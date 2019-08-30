فرحة جمهور مهرجان القومي للمسرح بكورال أطفال القاهرة (فيديو)

تفاعل جمهور حفل ختام المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ١٢ بشكل كبير مع كورال أطفال القاهرة الذي قدم عدد من الأغانيات في بداية الحفل، الذي يقام حاليًا بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، وقدم كورال أطفال القاهرة عدد من الأغاني الشهيرة مثل "معانا ريال".



يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ١٢ أقيمت علي مدار ١٤ يوم بدايةً من ١٧ أغسطس وصولًا إلى اليوم ٣٠ أغسطس، وشارك ٧٠ عرض في ثلاث مسابقات مختلفة، وحقق المهرجان نجاحًا وإشادة في دورته التي تختتم اليوم تحت رئاسة الفنان أحمد عبد العزيز.