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رياضة

لوكلير يتفوق على فيتل وسط هيمنة فيراري على التجارب الحرة ببلجيكا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:22 م
شارل لوكلير
شارل لوكلير
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تفوق شارل لوكلير على زميله سيباستيان فيتل خلال هيمنة فريق فيراري على تجارب اليوم الأول في جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة.
وسجل السائق المولود في موناكو، الذي حل في المركز الثاني خلف فيتل في التجارب الحرة الأولى، أسرع زمن للفة في التجارب المسائية وحقق دقيقة واحدة و44.123 ثانية متفوقا بفارق 0.630 ثانية على زميله الألماني.
وكان الفنلندي فالتيري بوتاس، الذي سيبقى لمدة عام اخر إلى جوار لويس هاميلتون في فريق مرسيدس، اقرب منافسي ثنائي فيراري وحل ثالثا بينما جاء البريطاني هاميلتون متصدر الترتيب العام في المركز الرابع.
وتقدم ثنائي مرسيدس، الذي حصد عشرة سباقات بين 12 حتى الآن هذا الموسم، في الترتيب عن التجارب الصباحية حيث كانا في المركزين الخامس والسادس.
ولا يزال فيراري يبحث عن انتصاره الأول هذا العام حيث عانى على الحلبات ذات المنحنيات والمنعطفات هذا الموسم لكن سيارة الفريق تناسب أكثر المسارات ذات السرعات المرتفعة مثل سبا التي تستضيف سباق بعد غد الأحد.
ويعتبر سباق بلجيكا وحلبة مونزا التي ستستضيف سباق جائزة إيطاليا الكبرى الأسبوع المقبل أفضل فرصتين لتألق فيراري.
ويأمل فيتل في أن تمنحه الحلبة فرصة الفوز بأول سباق له من أكثر من عام حيث توج السائق الألماني بنسخة 2018 لجائزة بلجيكا الكبرى.
وحل سيرجيو ساينز سائق ريسنج بوينت في المركز الخامس خلف الأربعة الأوائل رغم انه اضطر للوقوف على جانب الحلبة قبل النهاية بسبب دخان خرج من مؤخرة السيارة لتنتهي التجارب مبكرا.
وجاء الهولندي ماكس فرستابن، الذي حظى بدعم كبير من جماهير بلاده، في المركز السادس بعدما كان ثالثا في التجارب الصباحية لكن السائق البالغ عمره 21 عاما، الفائز بسباقين بين اخر أربعة، اشتكى من مشاكل في وحدة الطاقة لمحرك هوندا.
وحل كيمي رايكونن مع فريق ألفا روميو في المركز السابع متقدما على لانس سترول السائق الثاني في ريسنج بوينت.
واحتل دانييل ريتشياردو سائق رينو، أحد ستة سائقين سيتعرضون لعقوبات بسبب المحرك، المركز التاسع.
وتراجع الكسندر البون من المركز الرابع في التجارب الصباحية في مشاركته الاولى مع رد بول إلى المركز العاشر في التجارب الثانية.
ويتصدر هاميلتون الترتيب العام للبطولة بفارق 62 نقطة عن بوتاس.

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