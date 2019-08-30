فالفيردي: أتمنى أن تغلق قضية نيمار لكي نرتاح

أعرب المدير الفني لبرشلونة، ارنستو فالفيردي، رغبته في إغلاق سوق الانتقالات الحالي أبوابه لكي يرتاح من الشائعات المستمرة، مؤكدا أنه من الصعب للمدرب أن يعمل وهو يجهل قائمة فريقه النهائية، نظرا لأن صفقات الراحلين والقادمين لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن.



وقال فالفيردي- في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة قبل مباراة برشلونة غدا السبت أمام مضيفه أوساسونا في الدوري الإسباني "الليجا": "لدي رغبة

كبيرة في أن يغلق سوق الانتقالات أبوابه لكي نرتاح، لا يوجد لدي شيء أقوله عن نيمار، إنه لاعب في فريق آخر ونحن نحترم المنافسين، سنرى ما سيحدث".