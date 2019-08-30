روتردام الهولندية تستضيف فعاليات "يوروفيجين" 2020

تستضيف مدينة روتردام الساحلية الهولندية مسابقة الأغنية الأوروبية المقبلة "يوروفيجن"، لعام 2020 حسبما أعلنت هيئة الإذاعة الهولندية (إن.بي.أو) في مدينة هيلفرسوم اليوم الجمعة.

وقال رئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب، إن المدينة فازت على ماستريخت لاستضافة الحدث السنوي لأنها أصبحت "المدينة الأكثر جاذبية في هولندا".



ومن المقرر أن يقام الدور نصف النهائي يومي 12 و14 مايو، بينما من المتوقع أن تجذب المباراة النهائية في 16 مايو نحو 180 مليون مشاهد عبر التليفزيون في جميع أنحاء أوروبا وأستراليا، حيث تحظى المنافسة بشعبية كبيرة.

وقال سيتس باكر، منتج يوروفيجن 2020، إن روتردام "المكان الأنسب"، لتنظيم مسابقة الأغنية الأوروبية.

وتعد تلك المرة الخامسة التى تستضيف فيها هولندا مسابقة يوروفيجن، وشملت قائمة المدن الهولندية التي استضافت المسابقة: هيلفرسوم(1958) وأمستردام(1979) ولاهاي(1976)و(1980).