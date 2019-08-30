المهاجم الإسباني يورنتي يوافق على الانضمام لنابولي الإيطالي

وافق المهاجم الإسباني فرناندو يورنتي على الانضمام إلى نادي نابولي الإيطالي بعقد يمتد عامين، حسبما أفادت شبكة "سكاي" الإيطالية اليوم الجمعة.

ووفقا لتقرير الشبكة الإيطالية فإن يورنتي (34 عاما) سينضم إلى نابولي في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع نادي تونتهام هوتسبير الإنجليزي في يونيو الماضي.



وأشارت "سكاي" إلى أن يورنتي سيخضع للكشف الطبي في نابولي مطلع الأسبوع المقبل بعدما كانت تقارير إخبارية قد ربطت اسمه بالانتقال إلى أندية أوروبية كبرى مثل مانشستر يونايتد وفيورنتينا.

وسجل يورنتي 13 هدفا مع تونتهام بجميع المسابقات وأسهم بشكل كبير في وصول السبيرز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ليفربول في النهائي.