«الدستور» تنشر أهم أربع نقاط فى اجتماع النقابات الفنية الثلاث

اجتمعت النقابات الفنية الثلاث «الموسيقية، السينمائية، التمثيلية»، مع رئيس النقابات الفنية المخرج عمر عبدالعزيز؛ لبحث عدة أزمات تواجه الثلاث نقابات، وطرح عدة مشاريع جديدة تستهدف الجمهور والموهوبين في كثير من المجالات، وفي التقرير التالي، ترصد «الدستور»، أهم أربع نقاط في الاجتماع.



1 - مشروع اكتشاف المواهب الشابة:

جاءت الفكرة من المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس إتحاد النقابات الفنية، بإعلان تنفيذ مشروع ضخم؛ لاكتشاف المواهب الشابة والصغيرة في كل محافظات الجمهورية، وهو المشروع الذي تشرف عليه جميع النقابات الفنية في مصر.



2 - التوسع في البحث عن مصادر دخل أخري للنقابات:

كشف الاجتماع الذي تم عقده بين كل من أشرف زكي ومسعد فودة، وهاني شاكر، علي رؤية مستقبلية تهدف إلى البحث عن مصادر دخل أخري للنقابات، وليس فقط من خلال تحصيل حق الأداء العلني والرسوم النسبية عن كل الأعمال والأنشطة الفنية.



3 - حقوق الملكية الفكرية:

اتفق الثلاثي علي رأسهم رئيس النقابات الفنية عمر عبدالعزيز، على البحث في وضع وقت كاف لما يتعلق بقوانين ومواد منظمة، لحقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى عدد من الآثار السلبية، التي تتعرض لها النقابات الفنية، وأعضاء جمعياتها العمومية.



4 - عودة النشاط الموسيقي للمدارس:

خلال الاجتماع قدم الفنان هاني شاكر، مقترحًا حول عودة النشاط الموسيقي إلى المدارس، خاصة في مراحلها الأولى، وإقامة مسابقات للهواة من المطربين والموسيقيين، وأيضا تقنين أوضاع عدد من ممارسي المهنة، الذين لم يحصلوا على تصاريح أو عضوية الموسيقيين.