حرب الميادين الخمسة.. إلى أين يصل التصعيد الإسرائيلي الأخير؟

مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، المقررة فى ١٧ سبتمبر المقبل، تواجه تل أبيب خطر اشتعال ٥ ميادين فى وقت واحد، بدءًا من العراق، مرورًا بسوريا، وصولًا إلى لبنان، بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، فى إطار بحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن إنجاز يستطيع به حصد الأصوات الانتخابية عبر تأكيد قدرته على مواجهة ما يصفه بـ«الخطر الإيرانى».



وفى الوقت الذى يخشى فيه كثير من الإسرائيليين الرد على التصعيد الذى قامت به تل أبيب فى الآونة الأخيرة على امتداد ٣ ميادين فى الجبهة الشمالية، يقلل آخرون من الرد المتوقع سواء من إيران أو «حزب الله» اللبنانى، مشيرين إلى كون التخوف الأكبر ينبع من احتمالات اشتعال الأوضاع فى الضفة الغربية، التى أصبحت مهيئة للانفجار فى ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية بها.



«الدستور» ترصد فى السطور التالية رؤية تل أبيب لاحتمالات التصعيد قبل أسابيع من الانتخابات المقبلة.



نتنياهو يهدد بعملية عسكرية فى غزة.. وإعادة الترويج لخطة تهجير السكان



«إذا ما أُطلقت مئات الصواريخ من قطاع غزة مجددًا، كما جرى فى نوفمبر ٢٠١٨ ومايو ٢٠١٩، هل سيواصل نتنياهو ضبط النفس؟».. سؤال يدور بين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، وحاول العديد من التقارير الصحفية العبرية الإجابة عنه خلال الأيام القليلة الماضية.

واحد من هذه التقارير رَهَن رد فعل «نتنياهو» بعدد المصابين جراء هذه الهجمات الصاروخية، وبوضع حزب «الليكود» فى استطلاعات الرأى، معتبرًا أن «إسرائيل لا تريد الحرب»، رغم أن الجيش الإسرائيلى يقوده رئيس أركان جديد هو أفيف كوخافى، الذى يرغب فى إظهار قدراته وقدرات الجيش الجديدة.

وأشار إلى سلسلة الأحداث الأخيرة التى وقعت فى غزة، وكانت «استثنائية» فى قوتها مقارنة بالأشهر الأخيرة، بداية من إطلاق صاروخ من القطاع على المستوطنات الإسرائيلية مرتين، ثم قتل الجيش الإسرائيلى ٣ فلسطينيين حاولوا التسلل إلى الأراضى المحتلة، وصولًا إلى إطلاق صواريخ من غزة على «سديروت»، ردًا على استشهاد الفلسطينيين الثلاثة، الذى أعقبه رد جيش الاحتلال بضربة جوية على مواقع فى القطاع.

ونقل تصريحات «نتنياهو» التى قال فيها: «نستعد لخوض عملية عسكرية واسعة النطاق ضد حماس والجهاد الإسلامى، لم يعرفوا مثلها حتى اليوم»، بجانب تصريحات مماثلة لرئيس الأركان السابق، بينى جانتس، منافس «نتنياهو» فى الانتخابات قال فيها: «فى المرة المقبلة سنتأكد من أنها ستكون الجولة الأخيرة»، ولوزير العلوم الإسرائيلى، أوفير أكونيس، الذى أعلن أن «إسرائيل تقترب من تنفيذ عملية عسكرية واسعة فى قطاع غزة، لكن موعدها لم يُحدّد بعد».

واعتبر التقرير أن تلك التصريحات يمكن تصنيفها باعتبارها «تصعيدًا كلاميًا لأهداف دعائية انتخابية»، وأن «نتنياهو» لا يريد الحرب، وذلك على الرغم من تصريحاته التى قال فيها: «مَن يقول إننى لا أخرج إلى معركة بسبب الانتخابات مخطئ.. كل من يعرفنى يدرك أن اعتباراتى موضوعية وحقيقية.. إذا لزم الأمر سنخرج إلى معركة واسعة دون أى علاقة للانتخابات.. سنفعل ما هو ضرورى لإسرائيل».

ولم يقتصر الحديث عن قطاع غزة فى إسرائيل عن المواجهة العسكرية المحتملة فحسب، وعاد الحديث مرة أخرى عن فكرة «الهجرة الطوعية» لسكان القطاع.

وأوضح مصدر سياسى رفيع المستوى: «إسرائيل مستعدة للسماح بهجرة سكان غزة وتمويلها... على استعداد لفتح المعابر والسماح لسكان القطاع بالسفر جوًا فى حال توفر دولة ثالثة يمكنها استيعابهم.. مستعدون لتنظيم عملية النقل هذه، وفتح أحد مطارات النقب لهذا الغرض»، كاشفًا عن «إجراء عدة اتصالات مع دول معينة لإقناعها باستيعاب الفلسطينيين من القطاع، بما فى ذلك دول بمنطقة الشرق الأوسط، لكن ذلك لم ينجح».

وأعلنت أحزاب يمينية إسرائيلية تأييدها الفكرة، وقالت رئيسة تحالف «يامينا» وزيرة العدل السابقة، أييليت شاكيد، إنها تدعم تشجيع سكان قطاع غزة على الهجرة الطوعية إلى الخارج، وأعلن وزير المواصلات، بتسلئيل سموتريتش، من التحالف ذاته تأييده تلك الخطوة.

لكن المحلل العسكرى أليكس فيشمان، رأى أن «الأحاديث عن تشجيع إسرائيل الهجرة من قطاع غزة إلى الخارج تعد نوعًا من الاستخفاف بذكاء مواطنى إسرائيل».



تحذيرات من انفجار فى الضفة.. ومخاوف من زيادة كفاءة المقاومة

الأحداث فى الضفة الغربية ليست أقل سخونة من قطاع غزة، بل على العكس هناك من يرى أنها الجبهة الأقرب للانفجار، خاصة مع عدة حوادث متتالية خلال الفترة الأخيرة أعطت انطباعًا بأن فترات الهدوء انتهت.

أول هذه الحوادث كان مقتل الشاب الإسرائيلى «دافير شورك» فى «جوش عتسيون»، ثم إصابة شرطى ومدنيين اثنين فى هجومى دهس وطعن، تلاهما قتل المستوطنة «رينا شنراف» فى العملية التى أصيب فيها أيضًا والدها وشقيقها، ونفذت بواسطة عبوة ناسفة وضعها المنفذون على الطريق، قرب مستوطنة «دوليف» غرب «رام الله».

ورأى يوآف ليمور، محلل سياسى إسرائيلى، فى مقال بصحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، أنه من الصعب الحديث عن هذه الحوادث باعتبارها عمليات «ذئاب منفردة» فقط، بل تعبّر عن تصعيد مهم من حيث التنظيم والكفاءة والتخطيط، وترتبط بخلايا محلية تعمل بتشجيع من قيادة حركة «حماس» المسئولة عن مثل هذه العمليات فى الضفة، وتعرف باسم «قيادة الضفة».

واعتبر أن تحسن كفاءة «قيادة الضفة»، التى تنفذ هذه العمليات فى الضفة الغربية، يأتى نتيجة لتحسن قدرات «حماس»، التى تمتلك جيشًا نظاميًا مؤلفًا من نحو ٣٠ ألف مقاتل، يمتلك وسائل قتالية وقدرات تكنولوجية لا بأس بها، تمكنه من المناورة وتنفيذ هجمات بكفاءة فى الضفة.

وزعم أن سيطرة «حماس» على الجزء الغربى من معبر «بيت حانون»- أو إيريز بالعبرية- مكنتها من استخدام كل من يدخل إلى إسرائيل لأسباب إنسانية أو تجارية فى تحقيق أهدافها، وتحسين كفاءة الهجمات فى الضفة الغربية.

وقال «ليمور»: «حماس معنية بالهدوء فى غزة لإعادة بناء البنى التحتية المدنية فى القطاع، ورفع مستوى حياة السكان، وتقليص الانتقادات الداخلية الموجهة إليها بشأن الوضع الاقتصادى الصعب هناك، وتعمل لزيادة قوتها العسكرية استعدادًا لاحتمال نشوب مواجهة، لكنها فى مقابل ذلك تهتم بزعزعة الاستقرار فى الضفة الغربية وتهاجم إسرائيل بصفة دائمة، معتقدة أن تلك الهجمات والعمليات الإسرائيلية العسكرية التى ستأتى بعدها ستثير الشارع الفلسطينى وتوحده وراء الحركة ضد حكم السلطة الفلسطينية»، وفق زعمه.

ورأى المراسل العسكرى عاموس هرئيل، فى مقال بصحيفة «هآرتس»، أن تقديرات الوضع فى القيادة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى احتمال انفجار عنف أكبر فى الضفة الغربية، ربما قبل الانتخابات، خاصة أن «النجاح الذى حققته الهجمات الأخيرة يشجع على هذا الانفجار».

وكشف عن أن «تقريرًا استخباريًا فلسطينيًا سريًا كُتب لقادة أجهزة الأمن الفلسطينية يحذر من تدهور الوضع الأمنى فى الضفة الغربية، وموجة تصعيد عنيفة وجديدة تهز الاستقرار، فى حال استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية للسلطة».

وأشار إلى أن هذا التقرير- الذى وصلت نسخة منه إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت»- تم إعداده قبل بضعة أيام من العملية التى قتل فيها «دافير شورك»، وتوقع بالضبط سلسلة العمليات التى شهدتها الضفة الغربية وشرقى القدس، مؤخرًا. وجاء فى التقرير، حسب «هرئيل»: «الجيل الفلسطينى الشاب بين ١٦- ٢٥ سنة غاضب ولديه ميول واضحة لتنفيذ عمليات بسبب خوفه من المستقبل».





توقعات برد من «حزب الله» لا يشعل حربًا بعد «عملية الضاحية الجنوبية».. والسيناريو الأقرب ضرب أهداف على الحدود

دعا محللون إسرائيليون إلى محاولة احتواء الأوضاع المشتعلة على الجبهة الشمالية التى تمر بحالة غير مسبوقة من التصعيد.

وفى الوقت الذى رأى فيه البعض أن ما يحدث هو مخاطرة محسوبة من «نتنياهو»، قبل أسابيع من الانتخابات، يؤكد آخرون، من بينهم بعض معارضى رئيس الوزراء الحالى، أن ما يحدث حاليًا ليس مجرد لعبة عابثة وإنما خطر حقيقى تواجهه إسرائيل على كل الجبهات وليس له أى علاقة بالسباق الانتخابى.

ويخشى كثيرون فى تل أبيب من توسع المواجهة بين إسرائيل وإيران، بعد ما شهدته الأيام الأخيرة من عمليات دقيقة ومركزة على طول الجبهة الشمالية ابتداءً من العراق ومرورًا بسوريا ووصولا إلى «حزب الله» فى لبنان.

ووفقًا لمزاعم تقارير صحفية إسرائيلية، فإن طهران خططت للرد على عملية استهداف مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبى فى العراق عن طريق إطلاق طائرات مسيرة من سوريا تستهدف إسرائيليين فى منطقة الجولان.

وأوضحت التقارير أن الاستخبارات الإسرائيلية اكتشفت هذه الاستعدادات التى تقوم بها الخلية العاملة تحت إشراف قاسم سليمانى، قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثورى الإيرانى، ما استدعى تدخلها لإحباط المخطط عبر الهجوم على مواقع التجهيز الإيرانية فى دمشق.

ووفقًا لمزاعم مراقبين، فإن حكومة «نتنياهو» اختارت أن تكشف بنفسها عن هذه العملية لإحراج الإيرانيين وردعهم عن تكرار مثل هذه المحاولة فى المستقبل مع إظهار أن أنشطتهم مخترقة استخباراتيًا، بالإضافة إلى تأكيد وجهة النظر الإسرائيلية حول استخدام إيران الأراضى السورية من أجل تصفية حساباتها مع تل أبيب.

وقال آخرون إن حادث إرسال طائرتين مسيرتين مفخختين «انفجرت إحداهما بالقرب من المركز الإعلامى لـ(حزب الله) وألحقت به أضرارًا» جاء لدق إسفين بين «سليمانى» وحسن نصرالله، الأمين العام لـ«حزب الله»، بعدما اضطر لدفع ثمن عمليات الأول، فى الوقت الذى لم يكن فيه على علم بما يخطط له فى سوريا.

ورغم ذلك، حذر المراقبون من تداعيات هذه الخطوة، خاصة بعدما تعهد «نصرالله» بالرد، مشيرين إلى أن تل أبيب تعلم جيدًا أن هجماتها على الضاحية الجنوبية (معقل الحزب) لن تمر دون رد.

ورجحت التقديرات الأمنية الإسرائيلية أن الرد، سواء من طهران أو من «حزب الله»، لن يتضمن الدخول فى مواجهة كبيرة أو تصعيد خطير، مستبعدة لجوء إيران للهجوم على أهداف إسرائيلية فى الخارج، لكنها ستبحث عن ضرب أهداف عسكرية على الحدود اللبنانية.

يذكر أن هذه الجبهة التى لم تشهد منذ سنوات إلا حادثة واحدة فى ٢٠١٢، عندما هاجمت إسرائيل شحنة سلاح كانت تحمل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان، وساعتها رد «حزب الله» بحذر شديد وامتنع عن فتح معركة واسعة على الجبهة اللبنانية.

