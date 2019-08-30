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رياضة

تشكيل بيراميدز لمواجهة حرس الحدود في كأس مصر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:09 م
بيراميدز
بيراميدز
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أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة نظيره حرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر الذى يقام اليوم الجمعة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويأتى تشكيل الفريق كالتالى:
في حراسة المرمى أحمد الشناوي.
خط الدفاع رجب بكار وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي.
خط الوسط نبيل عماد "دونجا" وعبده لومالا وعمر جابر وإيريك تراوري وإسلام عيسى.
خط الهجوم جون أنطوى.
ويغيب عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز عن مواجهة حرس الحدود بسبب إصابته بشد في عضلة السمانة.

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