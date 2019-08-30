سمير عطاالله يكتب: إلى كاتبة مصرية مرموقة





أعلنت كاتبة مصرية مرموقة أنها سوف تتوقف عن كتاباتها المستنيرة لأنها وجدت نفسها وحيدة بلا مناصرين، لا من الحكومة ولا من غيرها.. فيا سيدتى، هل يكتب الإنسان الحقيقى للحكومة أو للمعارضة؟ يكتب الإنسان لنفسه أولًا وأخيرًا، يُذر القمح فى الحقول ولا يعرف، ولا يهمه أن يعرف، أين يتحول إلى أرغفة وخبز ورضا.

يبحث الكاتب عن الحقيقة، ولا يعرف أين يجدها، مرة فى اليسار، مرة فى اليمين، مرة فى الوسط، ومهمة الكاتب أن يدل عليها فى شجاعة وفروسية ونبل، كما تفعلين أنتِ وعدد من زميلاتك وزملائك.. الصامتون يملأون الدنيا، ولا قيمة لمشاعرهم إذا لم يعبّر أمثالك عن آلامهم وأحلامهم وأمانيهم.. الشجعان مثلك لا يقدمون استقالاتهم لأحد.. دعى كتّاب الحكومة والمعارضة يقدمون استقالاتهم لهما.

أنتِ، كاتبة عند نفسك، وعند آلاف الذين يعرفونك ولا تعرفينهم، أذكّرك بقول شاعر الإسبانية بابلو نيرودا: «يجب على المرء هنا فى تشيلى أن يتحزب فى سبيل الفقراء، فى سبيل من هم بلا مدرسة وبلا حذاء»، وخاطب عمال المناجم قائلًا: «إنك لست وحدك، ثمة شاعر يفكر فى آلامك».

إننى، كواحد من أهل هذه الأرض وأفراد هذه المهنة، فخور بك، وأبحث دائمًا عن توقيعك وتوقيعات السرب المضىء من زميلاتك، ليس فقط فى مصر الرائدة فى كل شىء جميل، بل فى كل بلد عربى، تؤدى فيه المرأة دور حراسة الإنسان والقيم والروح السامية.

دعينى أشاركك فيما نقلته «عكاظ» عن خطبة إمام المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد، الذى نقل عن ابن القيم: «من عقوبة المعاصى أنها تعمى بصيرة القلب، وتطمس نوره، وتسد طريق العلم، وتحجب مواد الهداية.. وعمى القلب تسبقه أمراض القلب من الكِبر والنفاق، وأعمى القلب لا يعقل لأن العقل نور القلب».

إلى أين أنت مستقيلة وأنت ممن ائتلفت قلوبهن؟ أعتذر أننى لم أذكرك باسمك المحترم، لأنها رسالة إلى جميع جامعى العقل والقلب، ولا نريد لهذه العائلة الطيبة أن تبدأ بالتراجع والانسحاب.. القلم مسئولية كبرى، ومن امتلك قدرته تعاظم دوره.. وما أدراك كم من الشعراء وعمال المناجم يريحه أن تفكّرى به.

نقلًا عن «الشرق الأوسط» اللندنية

