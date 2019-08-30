الجمعة 30 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أميرة ملش تكتب: مصاريف التعليم الجيد.. مأساة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:04 م
أميرة ملش
أميرة ملش
طباعة
على صفحة أحد الأصدقاء فى مواقع التواصل الاجتماعى نشر رسالة أحد الأساتذة الجامعيين لطلابه فى مرحلة الماجستير والدكتوراه والبكالوريوس، وضعها فى مدخل الكلية فى الجامعة بجنوب إفريقيا.. قال فيها: «تدمير أى أمة لا يحتاج إلى قنابل نووية أو صواريخ بعيدة المدى، ولكن يحتاج إلى تخفيض نوعية التعليم والسماح للطلاب بالغش، يموت المريض على يد طبيب نجح بالغش.. وتنهار البيوت على يد مهندس نجح بالغش، ونخسر الأموال على يد محاسب نجح بالغش، وتموت الإنسانية على يد رجل دين نجح بالغش، ويضيع العدل على يد قاض نجح بالغش، ويتفشى الجهل فى عقول الأبناء على يد معلم نجح بالغش.. انهيار التعليم يساوى انهيار أمة».
تقريبًا رسالة الأستاذ الجامعى كانت المختصر المفيد لمعنى التعليم وأهميته لبناء وتطور واستقرار الأوطان.. لا بلد على وجه الكرة الأرضية ينمو ويتقدم دون التعليم.. وبمعنى أدق دون تعليم قوى وحقيقى.. لأنه عندما يكون التعليم بخير، فمعنى ذلك أن الدولة بها أطباء مهرة، وهو ما ينعكس على صحة المواطنين بالإيجاب، فيكون المواطن قويًا وعفيًا يصلح للعمل، وليس مريضًا وضعيفًا وفقيرًا يحتاج للإعانة، صحته لا تساعده على القيام بأى مهام أو أعمال.. ويكون لدى الدولة مهندسون أكفاء لبناء بيوت وأبراج ومنشآت قوية لا تسقط على دماغ الناس وتكلف الدولة ما لا طاقة لها به لما فى ذلك من خسائر فى الأرواح والأموال وضرورة توفير سكن آخر لمن هدم بيته.. ورجال أعمال أذكياء يساعدون فى تطوير وتنمية بلدهم.. ومدرسون لا يحتاج التلاميذ للجوء للدروس الخصوصية لتعويض شرحهم السيئ للدروس والمناهج.. كما أن الدولة تضمن أيضًا عمالًا مهرة، لأن الاهتمام بالتعليم الفنى يخرج عمالًا أكفاء يعملون وينتجون عن دراسة وفهم وليس فهلوة فقط.. إلى آخره.
لذلك فإن الازدهار والتقدم يحتاجان للتعليم الجيد لا مناص من ذلك، ولكن فى مصر التعليم الجيد يوجد فقط فى المدارس الخاصة والدولية.. لأن مدارس الحكومة خارج الخدمة منذ سنوات طويلة.. ومعنى ذلك أن الأسرة التى تريد أن يتعلم أبناؤها تعليمًا جيدًا تقريبًا «بتبيع هدومها».. ويكفى هذا التوقيت من كل عام مع اقتراب العام الدراسى الجديد، لندرك ذلك جيدًا من أحوال أولياء الأمور، المطالبين بدفع القسط الأول من مصاريف المدرسة لأبنائهم، وإلا لن يلحقوا بالمدرسة، والأسر المهتمة بتعليم أبنائها تعليمًا جيدًا معظمها من الطبقة الوسطى، وهذا يكفى لمعرفة كم البؤس والمعاناة التى يعيشها هؤلاء هذه الأيام.. ففى غياب الرقابة الصارمة من وزارة التعليم، ترفع المدارس مصاريفها بشكل جنونى وليس المصاريف فقط، بل إن هناك ملحقات أخرى، وهى تفاصيل مثل الكتب والأتوبيس المدرسى والزى وما يسمى البلاى لست وتعنى الأدوات المدرسية التى يستخدمها التلميذ على مدار يومه فى المدرسة.. أى أن هذه المدارس لا ترحم خاصة المدارس الدولية، وكأنهم يستغلون حاجة الناس لهم فى غياب جودة التعليم الحكومى.
أسعار المدارس الخاصة والدولية تقريبًا تتضاعف كل عام عن الآخر، وتجد الأسرة نفسها ما بين اختيارين كلاهما صعب، إما الدفع أو عدم ذهاب الأولاد للمدرسة.. مع التفكير فى نقل الأولاد إلى مدرسة أخرى العام القادم، أقل فى المصاريف وأقل بالطبع فى المستوى، لتكون التضحية هنا بمستوى التعليم الذى يتلقاه الطالب. وهنا تكمن الأزمة التى من الضرورة بمكان أن تجد لها وزارة التعليم حلًا عاجلًا ومناسبًا.. وهى أن التعليم الجيد الذى يخرج لنا جيلًا من الأطباء والمهندسين والمحاسبين وفى كل المجالات يصلح لتطوير وتنمية البلد غالبًا لن يكون موجودًا لو لم يتلق تعليمه فى مدارس خاصة ودولية، لأنها بالفعل الوحيدة التى تقدم تعليمًا حقيقيًا، وفى كل بلدان العالم التعليم ما قبل الجامعى هو الأهم والأساس، ونرى ذلك فى دول، مثل: ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، فهى دول تهتم كل الاهتمام بالتعليم قبل الجامعى، لدرجة أن المرحلة الابتدائية يدرس فيها أهم وأكفأ المدرسين وأحيانًا تصل إلى أن أساتذة الجامعات يدرسون لهذه المراحل.. ولكن هذه المدارس فى مصر تغالى فى مصاريفها لدرجة الفُجر.. فهى أصبحت سببًا فى إفلاس أسر بالفعل، كما أنها أيضًا تغرب التلاميذ عن بلادهم وتجعلهم بشكل ما يحتقرون أوطانهم ويتمنون الهجرة منها، فهى كذلك تخلق بشكل حقيقى ومستفز مشكلة من نوع آخر غير المصاريف الباهظة، وهى الانتماء للبلد ولأهله. فهى تخرب العلاقة بين الطالب وبلده، وتجعل مشاعره فاترة لوطنه. وبشكل صريح لعل المشكلة تكمن أولًا فى عدم وجود مدارس حكومية تقدم نفس جودة التعليم الذى تقدمه هذه المدارس حتى لو كانت بمصاريف، ولكنها بالتأكيد لن تكون بجنون المدارس الخاصة، وأعتقد أن الاهتمام بالتعليم الحكومى عمومًا لا مفر منه، وثانيًا وضع رقابة صارمة من الدولة ووزارة التعليم على هذه المدارس، حتى لا ترتفع مصاريفها كل عام بهذا الشكل غير المعقول.. لأن المفترض أن تحقيق التعليم والمنفعة هو الأول وليس البيزنس والفلوس.. فقد تحول التعليم للأسف إلى بيزنس وسبوبة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"عقبال السجن".. سما المصري تعلق على قرار إيقاف ريهام سعيد (شاهد)

منذ يوم

شاهد.. محمد صلاح يشتبك مع زميله أثناء التدريب

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكتسح نيويورك سيتي في مونديال الأندية لليد.. وأحمد الأحمر يتألق

منذ يوم

مفاجأة "ميتشو" للأهلي في السوبر

ads

الصور

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

image description

"تضامن الإسكندرية": توزيع أجهزة كهربائية لـ155عريسا وعروسة

image description

16 محضر مخالفة للاشتراطات البيئية بغرب الإسكندرية

image description

بالصور.. افتتاح مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد

ads

الأكثر قراءة

على طريقة كيم كاردشيان.. رانيا يوسف تنشر فيديو من غرفة النوم

"عقبال السجن".. سما المصري تعلق على قرار إيقاف ريهام سعيد (شاهد)

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لأسبوع من الرمال والأتربة

ننشر قائمة الأدوية التي تحتوي على مادة "البريجابلين" المحظورة

أيام زمان

قاد سيارة مرة واحدة في حياته.. شاهد رخصة قيادة الراحل نجيب محفوظ

كيف أنقذت بديعة مصابني تحية كاريوكا من موت محقق بالخارج؟

120 عامًا من "عبد السلام النابلسي".. "سنّيد" السينما المصرية

تصرف غريب من الزعيم عقب وفاة مصطفى متولي.. تعرّف عليه

الصحة

ابتكار علاج جديد لسكتة الدماغ والجلطات

تناول الطعام أمام أجهزة الحاسوب قد يصيبك بالسرطان

"التوقف عند الشعور بالتحسن".. خرافات المضاد الحيوى

دراسة جديدة تكشف أسرار تفاوت ساعات النوم

الرئيس نيوز

الإفتاء تعلن غدًا أول أيام السنة الهجرية الجديدة

كواليس ختام أعمال قمة تيكاد السابعة فى اليابان بمشاركة الرئيس السيسى

محامي أصحاب المعاشات: التأمينات خسرت القضية.. وأسباب قرار الفتوى ستصدر خلال أسبوع

مصر والكويت.. روابط تاريخية وعلاقات استراتيجية شاملة

منوعات

الطاقة الذرية والفاو ينتهيان من تطوير المختبرات في 7 دول آسيوية

العمل السعودية: 20 ألف ريال غرامة البلاغات الكيدية لأصحاب العمل

155 مهاجرًا إفريقيًا يعبرون الحدود الإسبانية من شمال المغرب

داعية كويتي يبحث عن «عبد» يعتق رقبته

كشكول

الأحد.. التموين تفتتح «أهلا مدارس» بأرض المعارض

مدارس مطروح تتزين بعلم مصر استعدادا للعام الدراسي الجديد

استلام مدرسة ممتاز نصار للغات بالبداري بعد انتهاء التوسعات

بكل المحافظات.. تعرف على أماكن مبادرة كلنا واحد لشراء مستلزمات المدارس

إسلام سياسي

الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر محرم ورأس السنة الهجرية

خطيب الجامع الأزهر: الهجرة النبوية انطلاقة دعوية غيّر الله بها مجرى التاريخ

مخاوف عالمية من نساء داعش

داعش يعلن مسئوليته عن هجوم انتحاري باليمن


زيت وسكر

الحجر الزراعى : شحنات  البصل المصدرة  تلتزم بالاشتراطات .. و 3 لجان لرصد متبقيات المبيدات

تقييم تجارب الري الحديث لمزارعي المنيا “EU Water STARS

الصحة تحذر من عقار لعلاج الحساسية فى الأسواق

إيقاف نشاط “تساهيل” وإلغاء شركة “البحر الأحمر” لإلحاق العمالة بالخارج

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
ماجد حبته
تيكاد 7.. مسك الختام
صفاء النجار
تعبيراتنا غير اللفظية وعمليات غسيل المخ «1-2»
د. محمد عفيفي
هنا ألبانيا من القاهرة.. مذكرات ملك مخلوع
المزيد

الثقافة

"التنسيق الحضاري" يكشف آخر استعدادات مبادرة "عاش هنا"

"البيريتا يكسب دائمًا".. رواية جديدة عن دار المتوسط

هيئة الكتاب تنشر " حين كانت الارض قابلة للحياة "

12 سبتمبر.. انطلاق الدورة العاشرة من معرض كتاب الدقى المخفض

صفحتنا ع الفيس بوك