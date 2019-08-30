باريس سان جيرمان يتفق مع ريال مدريد على ضم الكوستاريكي نافاس

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اتفق مع مسئولي ريال مدريد الإسباني على التعاقد مع حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن الصفقة الإثنين المقبل.



وذكرت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الجمعة - أن النادي الباريسي سيدفع 15 مليون يورو قيمة الصفقة إضافة إلى إعارة الحارس الفرنسي ألفونس أريولا للنادي الملكي لمدة موسم، فيما سيوقع نافاس عقدا لمدة ثلاثة أعوام يتقاضى بموجبه 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.