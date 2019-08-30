السفير الكويتى يكتب عن زيارة الرئيس: موقف موحد لمواجهة التحديات والمخاطر

يطيب لى أن أرحب بضيف حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، والإخوة الأعزاء أعضاء الوفد المرافق له، فى زيارته الكريمة لدولة الكويت، التى إن دلت على شىء فإنما تدل على مدى عمق ورسوخ وخصوصية العلاقة الأخوية العريقة التى تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين على مدار عقود طويلة.

هذه العلاقة الفريدة فى ملامحها التى جسدت بأحداثها وتطورها قصة نجاح كبيرة، يحق لنا أن نفخر بها، وأن نقدمها للعالم كنموذج حى على وحدة الهدف، وصدق التوجه، وامتزاج الرؤى، والسعى المشترك نحو تحقيق طموحات شعبينا وأمتنا، من أجل التنمية والأمن والاستقرار.

ولسوف يكون تأكيدنا المتجدد على قوة ما يربطنا من صلات تحصيل حاصل لثلة من المواقف المضيئة، التى ميزت مسيرة تعاوننا الأخوى عبر أجيال متلاحقة، وعقود متتالية، وضعت بصماتها الراسخة على مختلف مجالات التعاون، وتكفلت برعايته وتعظيمه، وصولًا إلى ما نشهده اليوم من تفاهم وتقارب يشعر به الجميع، ويلمسه القاصى والدانى فى صورة مشرقة، قوامها المحبة والتقدير والعمل الثنائى من أجل صالح بلدينا الشقيقين.

ولا شك أن هذه الزيارة التى تأتى فى سياق متواصل من الزيارات والاتصالات المستمرة تعد فرصة طيبة لاستعراض مختلف جوانب العلاقات الأخوية الوثيقة بين بلدينا، وتكريس تمسكنا بثوابتها، والحفاظ على مسارها الأصيل، الذى استقر جيلًا بعد جيل، مستندًا إلى إرث ثمين وأساس متين، يشكّل منطلقًا قويًا باتجاه آفاق واسعة من التعاون والتفاهم إزاء جميع القضايا المطروحة.

فخامة الرئيس:

تكتسب زيارتكم الكريمة لبلدكم الثانى الكويت أهمية خاصة فى ظل التحديات العديدة والمخاطر التى تحيق بالمنطقة، وتستلزم المزيد من التنسيق والتشاور، سعيًا وراء الخروج برؤية مشتركة، تسهم فى بلورة موقف موحد لمواجهة هذه التحديات والمخاطر.

وإنى لعلى ثقة فى صدق رغبتنا المشتركة نحو العمل الدءوب للحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة، وتجنيبها مخاطر الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه، فضلًا عن السعى لاستعادة زمام المبادرة فى التعامل مع هذه التحديات، وفق مبادئ الحوار، والتعايش المشترك، والتعاون من أجل استقرار وازدهار شعوبنا.

وختامًا، لا يسعنى إلا أن أعبر مجددًا عن خالص سعادتنا بزيارتكم الأخوية لدولة الكويت، والتى تحلّون على أميرها وشعبها أخًا كريمًا، وضيفًا عزيزًا، وقائدًا حكيمًا لدولة شقيقة جمعتنا بها ملحمة عظيمة من الأخوة والتعاون على مدار التاريخ.

