"الإفتاء": التهنئة برأس السنة الهجرية جائزة شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائزة شرعًا ولا بدعة فيها، وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".



واستطلعت دار الإفتاء هلال شهر المحرم لعام 1441هـ بعد غروب شمس اليوم الجمعة المقبل 29 من شهر ذي الحجة، الموافق 30 أغسطس من عام 2019م، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.



وأكدت دار الإفتاء في بيان، أنه سيتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية، وموعد بداية السنة الهجرية على صفحة "فيسبوك" الرسمية لدار الإفتاء المصرية، وكذلك على الموقع الرسمي لها.



كانت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أشارت إلى أن بداية العام الهجري الجديد ستوافق فلكيًا يوم السبت ٣١ أغسطس الحالي، حيث ستثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم الرؤية الشرعية حسابيًا.