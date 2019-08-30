إنتر ميلان يسعى لضم مهاجم جديد

لم يكتف إنتر ميلان بالتدعيم الهجومي الذي قام به هذا الصيف، بضم ثنائي مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز، ويسعى لضم مهاجم جديد.



وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر يرغب في التعاقد مع أليساندرو ماتري مهاجم ساسولو الحالي، ويوفنتوس وميلان السابق.



ويرى مسؤولو إنتر، أن وجود ماتري (35 عامًا) الذي يتمتع بخبرات كبيرة في الكالتشيو، سيكون دعمًا للخط الهجومي، في ظل الاستقرار على رحيل إيكاردي، ومشاركة الفريق في أكثر من بطولة هذا الموسم.



وينتهي تعاقد ماتري، مع ساسولو في الصيف المقبل، وبالتالي لن تكلف الصفقة إنتر الكثير من المال.



وكان إنتر قد افتتح مبارياته في الكالتشيو، بالفوز على ليتشي برباعية نظيفة.



ووقع إنتر في مجموعة قوية بدوري أبطال أوروبا، حيث تضم برشلونة وبوروسيا دورتموند وسلافيا براج.