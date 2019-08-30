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فن

هان الود.. قصة رسالة غرام كتبها رامى بدموع عبدالوهاب

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:50 م
جريدة الدستور
سيد عبدالقادر
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لم تخبر نهلة القدسى أحدًا لماذا شعرت بكل هذا الغضب الشديد من زوجها الموسيقار محمد عبدالوهاب، ولماذا قررت أن تحزم حقائبها وتعود إلى بلدها الأردن بعد قرابة خمسة أعوام فقط من قصة الحب الساحرة، التى ألهبت قلوب العشاق العرب آنذاك.


سافرت دون أن تخبر أحدًا عن السبب، فزادت الحيرة والهمهمات، وتساءل المقربون: هل انتهت قصة الحب بهذه السرعة؟، كيف يمكن أن تترك «نهلة» الرجل الذى تركت من أجله زوجًا مرموقًا، شغل منصب رئيس وزراء الأردن، بسبب حبها الذى ملأ قلبها وجعلها تتحدى كل شىء من أجل أن تتوج الحب بالزواج؟.. وكان من الطبيعى أن يعتقد البعض أن مغامرات «عبدالوهاب» وحبه الشديد للجميلات هى سبب هذا الهجر، الذى ربما يتسبب فى انفصالهما فتصاب قلوب الملايين بصدمة ما بعدها صدمة.
لم يعرف الناس أن سفر «نهلة» وهجرها البيت كسر قلب «عبدالوهاب» وأصابه بحزن كبير بذل جهدًا جهيدًا حتى يخفيه عن أعين أقرب الناس إليه، إلى أن قرأ حوارًا صحفيًا أجرته إحدى المجلات مع زوجته، ونشر تحت عنوان «هان الود».
اشتد غضب «عبدالوهاب» بمجرد قراءة هذا العنوان، ولم يجد أمامه سوى الاتصال بصديقه الشاعر الكبير أحمد رامى، التقى به وشكا له بحرقة عن حياته التى أصبحت خاوية بعد أن تركت «نهلة» البيت، وعن الألم الذى يعتصر قلبه كلما مرت ليلة وهى بعيدة عنه، وأنه لا يعرف هل ستعود ثانية أم لا.
ورغم صدقه الشديد، الذى وشت به دمعات لمعت فى عينيه، فإن ذكاءه الحاد– فيما يبدو- قد أوحى إليه بأن هذه هى أفضل طريقة للتأثير على قلب ومشاعر شاعر رقيق، عاش حياته كلها فى الهجر والحرمان، ولذلك كان أثناء حديثه يلقى نظرة سريعة على وجه «رامى»، وكلما لمح مزيدًا من التأثر أدرك أنه اقترب خطوات من هدفه.
وبعد لحظات وجد نفسه يفاتحه بمراده بشكل مباشر: أريد أن تعبر بكلماتك الرقيقة عن حالتى، وتكتب أغنية تشرح فيها كل ما أشعر به، أغنية تكون رسالة منى إليها فأنا لم أسئ إليها فى وجودها أو فى غيابها.
بعد أيام قليلة رن جرس الهاتف فى منزل «عبدالوهاب»، وبمجرد أن رفع السماعة وسمع صوت «رامى» أحس بالراحة، وقبل أن يسأله إذا ما كان قد كتب شيئًا أم لا، بدأ «رامى» يقرأ أغنيته الرائعة:
قالولى هان الود عليه
ونسيك وفات قلبك وحدانى
رديت وقلت بتشمتوا ليه
هو افتكرنى عشان ينسانى
أنا بحبه وأراعى وده
إن كان فى قربه ولا فى بعده
أحس «عبدالوهاب» بالسعادة وهو يستمع إلى كلمات الأغنية، التى شعر أنها ستكون خير رسول للغرام، يعيد حبيبة القلب إليه من جديد.. طلب منه أن يقرأها بتأن وأخذ يكتب الكلمات وراءه.. وبمجرد أن وضع السماعة أسرع بإمساك العود وأخذ ينظم اللحن.
أذيعت الأغنية على موجات راديو القاهرة، فاستمعت إليها «نهلة» فى العاصمة عمان، واهتز قلبها للرسالة، التى أضاءت عقلها وأطربت قلبها، فقررت أن تتصل به وتخبره بموعد عودتها إلى البيت، الذى لم تفارقه حتى آخر لحظة من عمرها.

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