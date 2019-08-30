نيوكاسل يعلن غياب لاعبه ريتشي لمدة شهرين

قال ستيف بروس المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، إن مات ريتشي لاعب خط وسط الفريق سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب إصابة في الكاحل.



وأوضح بروس - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، قبل المباراة المقررة أمام فريق واتفورد غدا ضمن منافسات الأسبوع الرابع لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - أن اللاعب يعاني من إصابة في أربطة الكاحل وكدمات وجروح.



وتعرض ريتشي لإصابة في أربطة الكاحل إثر تدخل من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي خلال مباراة الفريقين التي انتهت بهزيمة نيوكاسل بضربات الجزاء الترجيحية الأربعاء الماضي في الدور الثاني من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.