"نيمار" بقميص برشلونة (صورة)

باتت صفقة انتقال نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة، قريبة أكثر من أي وقتٍ مضى.



ونشرت إحدى الشركات الراعية لنيمار، اليوم الجمعة، صورة للاعب البرازيلي عبر "إنستجرام" بقميص برشلونة الحالي.



لكن بعد بضع دقائق حذف الحساب الصورة، في إشارة إلى أن الصفقة لم تتم بعد بشكل رسمي، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.



وتدور مفاوضات مكثفة حاليا بين إدارتي برشلونة وسان جيرمان، من أجل حسم صفقة نيمار قبل انتهاء القيد في أوروبا، يوم 2 سبتمبر المقبل.



وكان نيمار أخبر ناديه برغبته في الرحيل إلى البلوجرانا، وليس أي فريق آخر من المهتمين به، مثل ريال مدريد.