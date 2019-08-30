هشام عباس: «عامل ضجة» اسم على مسمى و«ديو» مع حميد الشاعرى خلال الفترة المقبلة

ردود الأفعال حول «شارى بالغالى» أسعدتنى وأطرح «حذرتك» قريبًا



لم أتغيب عن الجمهور وقدمت أغانى برامج وتترات ناجحة للدراما والسينما





قال الفنان هشام عباس إنه يعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائى الجديد الذى يحمل اسم «عامل ضجة»، استعدادًا لعودته مرة أخرى إلى الساحة الغنائية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد توقفه عن إصدار الألبومات لأكثر من ١٠ سنوات، منذ ألبومه الأخير «ماتبطليش». «الدستور» التقت صاحب «نارى نارين»، فى حوار قال فيه إنه لا يحب أن يصف توقفه عن إصدار الألبومات بـ«الغياب»، موضحًا أنه حافظ خلال تلك الفترة على علاقته بالجمهور، من خلال البرامج الفنية والإعلامية، وغناء تترات الأعمال الدرامية لكبار الفنانين. وتحدث النجم الكبير عن مشاركته الأخيرة بحفل غنائى على مسرح محكى القلعة، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية.





■ بداية.. ما سر غيابك عن سوق الغناء لمدة تجاوزت الـ١٠ سنوات؟

- أنا لا أفضل كلمة «غياب» خاصة أننى قدمت العديد من الأغنيات طوال هذه الفترة، مثل تترات لمسلسلات كبار النجوم مثل يحيى الفخرانى ومحمد هنيدى، إضافة إلى أغنيات بعض الأفلام.

والحقيقة أننى أحضر لإصدار ألبوم منذ عام ٢٠٠٩، عقب النجاح الذى حققه ألبومى الأخير «ما تبطليش»، وقد استغرق التحضير لـ«عامل ضجة» فترة طويلة، فقد كنت أعمل على اختيار أغنياته من بين أكثر من ٤٠ أغنية عملت عليها، لكن حين كنت أستقر على أغنيات بعينها أعيد فتح الألبوم من جديد، واستبدال الأغنيات، وذلك بسبب تطور أشكال المزيكا والغناء كل عام، وهو ما استغرق منى وقتًا وجهدًا كبيرًا.

■ كيف استقبلت ردود الأفعال حول «شارى بالغالى» التى طرحت قبل صدور الألبوم كاملًا؟

- حققت الأغنية ردود أفعال قوية عقب طرحها؛ لأن كلماتها تحمل قصة جميلة لشاب يقع فى غرام فتاة ويفعل ما يستطيع كى يتزوج منها. وتعاونت فيها مع الشاعر الغنائى حسن عطية، والملحن أحمد زعيم، والموزع الموسيقى توما، وقام بأعمال الميكس والماستر هانى محروس.

■ كم يبلغ عدد أغنيات الألبوم؟

- من المفترض أن يضم الألبوم ١٦ أغنية تتنوع ما بين اللون الرومانسى والحزين والمقسوم، وحرصت فى اختيارى تلك الأغنيات على التوفيق بين اللون الذى يميل إليه جيل الشباب الحالى والجيل القديم، سواء على مستوى الكلمة أو اللحن أو الموسيقى المستخدمة فى كل أغنية. فالألبوم يحمل العديد من الأغنيات المتنوعة التى تتناسب مع جميع الأذواق والفئات العمرية.

■ لماذا اخترت اسم «عامل ضجة»؟

- فكرت كثيرًا قبل الاستقرار على الاسم النهائى للألبوم، حتى وجدت أن أنسب اسم له هو «عامل ضجة»، وذلك لأننى لم أطرح ألبومات منذ فترة، ولم أحدث ضجة فى الساحة الغنائية، لذلك رأيت أن هذا الاسم هو وصف لما أتوقع أن يحدثه الألبوم من ضجة عقب طرحه فى الأسواق.

■ متى تطرح الألبوم فى الأسواق؟

- تم تأجيل طرح الألبوم أكثر من مرة، ولكنى استقررت بالاتفاق مع المنتج محسن جابر، وشركة «مزيكا» المنتجة للألبوم، على الموعد النهائى لطرحه بالأسواق، وعلى موقع «يوتيوب» والمتاجر الإلكترونية، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل، وحاليًا أستعد لطرح ثانى أغنيات الألبوم بشكل منفرد خلال الأسابيع المقبلة تحمل اسم «حذرتك».

■ وما الأغنيات التى قررت تصويرها على طريقة الفيديو كليب.. وهل سنراك استعراضيًا كما اعتدنا منك؟

- حتى الوقت الحالى لم أستقر على عدد الأغنيات التى سأصورها على طريقة الفيديو كليب، ولكن بنسبة كبيرة سيطرح الألبوم دون أغنيات مصورة، حتى أرى أيًا من الأغنيات سوف يحقق نجاحًا ويتعلق به الجمهور وحينها سأقرر تصويرها على الفور.

وبالتأكيد ستكون هناك استعراضات، لأننى اشتهرت بها منذ بداية مشوارى الفنى، فلا بد أن يكون لها نصيب فى ألبومى الجديد.

■ علمنا أن هناك «ديو» يجمعك بالمطرب حميد الشاعرى.. ما حقيقة الأمر؟

- الأمر حقيقى، فهناك أغنية جديدة فى الألبوم تجمعنى بصديقى المطرب الكبير حميد الشاعرى، ومن المقرر طرحها «سينجل» خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما انتهينا من تسجيلها منذ فترة، وحاليًا نضع اللمسات النهائية عليها استعدادًا لطرحها فى أقرب وقت.

وفى الحقيقة أنا سعيد بالتعاون مرة أخرى مع «الشاعرى»، خاصة أننا حققنا نجاحات كبيرة معًا فى بداية مشوارى الفنى.

■ كيف كانت تجربتك مع برنامجك الأخير «شريط كوكتيل»؟

- استمتعت كثيرًا أثناء إعداد وتصوير «شريط كوكتيل»، ففكرته جديدة ومختلفة واستطاعت أن تجذب الجمهور بعد تقديم عدد كبير من النجوم فى حلقات البرنامج.

■ ماذا عن تجربتك الأولى مع التمثيل فى مسلسل «الوصية»؟

- تلك كانت المرة الأولى فى حياتى التى أقوم فيها بالتمثيل، وفى الحقيقة شجعنى على هذه الخطوة الفنان الكبير أكرم حسنى والفنان أحمد أمين بطلا المسلسل، وكانت فكرة مجنونة جدًا وعكس شخصيتى الحقيقية، وقدمت خلال المسلسل أغنية بعنوان «أنا المجروح»، تفاجأت حينها بردود الأفعال القوية التى حققتها على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب كلماتها الجريئة والمختلفة.

■ هل من الممكن أن تكرر تجربة التمثيل مرة أخرى؟

- خلال الفترة الماضية عرضت على المشاركة فى أكثر من عمل فنى، لكننى تخوفت كثيرًا من تكرار التجربة، خاصة أننى كنت أريد الانتهاء من الألبوم الجديد، وحتى الآن لم أحسم موقفى من التمثيل بشكل واضح، ولكنى أتمنى تقديم فيلم سينمائى وعرض مسرحى استعراضى.

■ كيف ترى مشاركتك الأخيرة فى فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء؟

- أعتبر مشاركاتى فى هذا المهرجان من أهم الحفلات التى قمت بإحيائها خلال مشوارى الفنى، ودائمًا ما أنتظر المشاركة فى مهرجان القلعة الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية من العام للعام، وأحرص دائمًا على المشاركة فيه، بسبب حبى للجمهور الذى يأتى لحضور فعاليات المهرجان وقربى منه.

■ أخيرًا.. ما أقرب الأغانى التى قدمتها خلال مسيرتك الفنية إلى قلبك؟

- فى الحقيقة هناك أكثر من أغنية مثلت نقطة تحول فى مسيرتى الغنائية، وأحبها على المستوى الشخصى، وحققت نجاحًا كبيرًا وسط الجمهور أيضًا، وعلى رأسها أغنية «نارى نارين»، إضافة إلى «ليل الشتا طويل»، و«مش هاين عليا»، و«مين اللى جوه فى قلبى»، و«يا ليلة»، و«أنا أعمل إيه»، وغيرها.







