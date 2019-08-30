مدير مستشفى العلمين يكشف تطورات الحالة الصحية لعمرو زكي

كشف الدكتور محمد ظريف مدير مستشفى العلمين، عن وصول كابتن عمرو زكي مصابًا صباح اليوم لمقر المستشفى، وكان في حالة إعياء شديدة، وأن حالته استقرت الآن.



وأضاف «ظريف» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على قناة «mbc مصر» مع الإعلامية ياسمين سعيد:«أنه تم عمل إشاعات للكابتن عمرو وإدخاله قسم الطوارئ، وتبين وجود شرخ في ضلعه وشرخ في عظام الحوض»، مشيرًا إلى استقرار حالته الصحية.



وتابع «ظريف»:«كان من المفترض أن يبقى تحت الملاحظة في مستشفى العلمين لمدة 24 ساعة، إلا أن أسرته فضلت نقله لمستشفى أقرب لها».