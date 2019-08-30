تراجع ثقة المستهلكين في أمريكا إلى 89.8 نقطة

أظهرت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيجان لقياس ثقة المستهلكين في أمريكا، تراجع المؤشر إلى 8ر89 نقطة في حين كانت القراءة الأولية قد سجلت 1ر92 نقطة، مقابل 498 نقطة خلال يوليو الماضي.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن توقعات المحللين للمؤشر تراوحت بين 8ر91 و4ر98 نقطة.

وتراجع المؤشر الفرعي لتوقعات المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 9ر79 نقطة مقابل 5ر90 نقطة في الشهر الماضي، وتراجع المؤشر الفرعي للأحوال الاقتصادية الراهنة إلى 3ر105 نقطة مقابل 7ر110 نقطة خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع معدل التضخم الذي يتوقعه المحللون للعام المقبل خلال الشهر الحالي إلى 7ر2% مقابل 6ر2% خلال الشهر الماضي.