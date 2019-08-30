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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد طريق مسطرد ومحور الباسوسية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:43 م
جريدة الدستور
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تفقد محافظ القليوبية، أعمال نظافة ورفع تراكمات القمامة والأتربة من على جانبي طريق مسطرد المار من أمام شركات البترول في المنطقة ومن على جانبي ترعة الإسماعيلية، بعد رفع آلاف الأطنان من الأتربة والرتش التي كانت تشوه المظهر الحضاري للطريق بعد تطويره ورصفه.

ووجه المحافظ، اليوم الجمعة - رئيس حي شرق شبرا الخيمة بكر عبد المنعم، بضرورة الاستمرار في رفع التراكمات وإزالة أي إشغالات ومراجعة أعمال الإنارة والتنسيق مع إدارة الحدائق لزرع الطريق بالأشجار.

كما تفقد، محور الباسوسية في القناطر الخيرية والذي يتم إنشاؤه لكي يستخدم كطريق بديل لطريق أبو الغيط - القناطر الخيرية.
وقال إن الطريق الجديد تم تطويره وتغطية الترعة لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية، مشيرا إلى أن الطريق يبلغ طوله 8 كيلومترات وتم تغطية ورصف 4 كم بتكلفة إجمالية بلغت 65 مليون جنيه وسيتم افتتاح المرحلة الأولى خلال أيام.

ووجه المحافظ، القائمين على تنفيذ المحور بسرعة تسليمه خاصة وأنه يعد محورا حيويا مهما سيقضي على التكدسات المرورية في مدينة القناطر الخيرية بالكامل.

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