صور ترصد ختام أعمال قمة تيكاد السابعة فى اليابان بمشاركة الرئيس السيسى

اختتمت مساء اليوم الجمعة، أعمال قمة تيكاد السابعة المنعقدة، بمدينة يوكوهاما اليابانية، بحضور الرئيس السيسي، وشينزو آبى، رئيس وزراء اليابان.



وقال الرئيس السيسي: "قد شكلت قمة التيكاد السابعة منعطفاً مهماً في دفع التعاون بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، حيث وجهت بوصلة الاهتمام لتطوير الموارد البشرية بما يتسق مع الواقع الإفريقي، والأولوية التي تعطيها دول القارة لشبابها الذين يشكلون قرابة 65% من سكان القارة، كما أقرت القمة ما نتطلع لتنفيذه في إطار خطة العمل وحددت آفاق التعاون للسنوات الثلاث القادمة".



والتقي الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، مع الرئيس الزامبي إدجار لونجو، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية، وأشاد الرئيس بالعلاقات الوطيدة بين مصر وزامبيا، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها زامبيا في منطقة الجنوب الإفريقي.



كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بمقر إقامته في يوكوهاما بماسومي كاكينوكي، رئيس مجلس إدارة شركة ماروبيني، وهى واحدة من أكبر الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.



وفى ختام قمة التيكاد السابعة، عقد مؤتمر صحفي مشترك الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان، وقال الرئيس:" تعبر قمة التيكاد عن المستوى الرفيع التى بلغته للشراكة الاستراتيجية بين الدول الإفريقية واليابان، والتى تعد إحدى الشراكات المتميزة فى عالمنا المعاصر".

