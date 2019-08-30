بوردو الفرنسي يعلن ضم الجزائري عيسى بودشيشة

أعلن نادي بوردو الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع المدافع الأيسر الجزائري عيسى بودشيشة، لمدة أربعة مواسم، قادما من وفاق سطيف الجزائري.



وأوضح بوردو أن بودشيشة، اجتاز الفحص الطبي ووقع على عقود انضمامه للفريق، موضحًا أن اللاعب سينضم في المرحلة الأولى للفريق الرديف.

وكان بودشيشة، لعب الموسم الماضي مع الفريق الأول لنادي وفاق سطيف، كما سبق له أن لعب لفريق شباب أهلي برج بوعريريج.



وشارك بودشيشة 19 عاما في ثلاث مباريات مع المنتخب الجزائري الأولمبي منها مباراتين كأساسي.