اكثر مشروعات العاصمة الادارية مبيعا خلال الربع قبل الاخير من 2019

العاصمة الادارية الجديدة تم تأسيسها من أجل مستقبل أفضل لمصر حيث شهدت فى الآونة الأخيرة إطلاق العديد من المشروعات السكنية العملاقة بهدف تحسين مستوى المعيشة من أجل حياة أفضل

وتعتبر العاصمة الإدارية الجديدة مشروع واسع النطاق أعلنت عنه الحكومة المصرية فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى

ولأن العاصمة الادارية الجديدة هى حديث العصر الذى نعيشه اليوم لذا تقدم شركة إنجاز العقارية أفضل العروض لأفضل المشروعات السكنية من خلال تعاملها مع الشركات العملاقة التى تتوافر لديها مصداقية وإمكانية فى تقديم وتوفير مستوى سكنى مميز وتسهيلات فى السداد

اين تقع العاصمة الادارية الجديدة؟

تقع العاصمة الادارية الجديدة بين اقليم القاهرة الكبرى واقليم قناة السويس على الطريق الدائرى الاقليمى وطريق القاهرة / السويس على حدود مدينة بدر وهذا مايميز العاصمة الادارية موقعها المثالى

ما هي مساحة العاصمة الادارية الجديدة؟

تبلغ مساحة العاصمة الادارية الجديدة حوالى 170 الف فدان حيث تضم العاصمه الإدارية الجديدة منطقة لتجمع محور محمد بن زايد الشمالىومدينة المعارض ومركز المؤتمرات والحى الحكومى الذى يتضمن 18 مبنى وزارى ومبنى لرئاسة البرلمان ومبنى مجلس الوزراء

وحي سكني والمدينة الطبية والحديقة المركزية و النهر الأخضر الذى يخدم كافة أقاليم القاهرة الكبرى ومنطقة المال والأعمال

مراحل مشروع العاصمة الادارية الجديدة

تقام المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تبلغ حوالى 10 فدان تضم العديد من المشروعات السكنية العملاقة

حيث تخلق العديد والكثيرفرص جديدة ومميزة للإسكان والعمل على حل ومعالجة مختلف القضايا التى توجد فى المجتمع وتوفير حياة لائقة ومستوى معيشة لائق مليئ بالرفاهية والرقى

والعيش وسط بيئة متوازنة للتكيف مع النمو السكانى والحضارى وفى ضوء التقدم العلمى والتكنولوجى الذى يوجد فى الدولة

حيث أن الهدف من هذا المشروع الضخم ادخال مفهوم جديد عن الحياة السكنية الموجودة فى مصر و الشرق الأوسط و فى العالم بأكمله النهر الأخضر

وحين نتحدث عن النهر الأخضر الذى يعتبر أطول مجموعة حدائق فى العالم فهو عبارة عن حديقة تتوسط المدينة بمساحة تزيد عن ألف فدان

وطوله أكثر من 10 كيلو متر وقد تم تسميته بالنهر الأخضر الذى يمر بوسط القاهرة حيث يعمل على خدمة كافة أقاليم القاهرة الكبرى

النهر الأخضر بالعاصمة الادارية الجديدة

الذى يعتبر من أحدث وأهم المشروعات التى تطرحها العاصمة الادارية وتضعها محط النظر ومحاكاة لنهر النيل حيث يضم كافة أقاليم القاهرة الكبرى ويمتد النهر الأخضر من الطريق الدائرى الاوسطى حتى الطريق الدائرى الإقليمى حيث يبلغ طوله حوالى 35 كيلومتر ويضم حديقة إسلامية وحديقة أخرى نباتية

حيث يعد النهر الأخضر أحد المعالم البارزة بالعاصمة الادارية الجديدة الذى يعتبر بمثابة حياة لها تربط جميع الأحياء ببعضها البعض مثل نهر النيل

ونعرض فيما يلى أهم المشروعات السكنية الاستثمارية التى تطرحها العاصمة الادارية ونصيغها بالتفصيل

1 – خريطة العاصمة الادارية الجديدة

تم التخطيط للعاصمة الادارية الجديدة على مساحة 168 فدان حيث تضم كل من مركز للمؤتمرات ومحور محمد بن زايد ومدينة المعارض وحى حكومى وحى سكنى ومدينة طبية ومدينة رياضية وحديقة مركزية تبلغ مساحة كم والمدينة الذكية حيث تستهدف الى جذب الى 7 ملايين نسمة التى تقام على 10 الاف فدان

2- اسعار الشقق في العاصمة الادارية الجديدة

تتنوع المساحات والاسعار فى العاصمة الادارية الجديدة حيث تبدأ المساحات من 100 متر الى 300 متر وسوف يتوافر بها جميع الوحدات السكنية التى تناسب طبيعة كل فرد فى إختيار بكل حرية الوحدة المناسبة له وتبدأ اسعار الشقق فى العاصمة الادارية من 1.300.000 جنيه مصرى ويوجد طرق سداد مختلفة وانظمة تقسيط مناسبة





R7يعتبر من أحدث مشروعات شركة بيراميدز للتطوير العقارى حيث تقع فى منطقة

على محور محمد بن زايد الجنوب بالقرب من الكاتدرائية وحى السفارات وارض المعارض وفندق الماسة ومنطقة الوزارات والقصر الرئاسى ودار الأوبرا المصرية حيث يقام على مساحة 13 فدان حيث لاتتعدى نسبة الانشاءات حوالى 22% من المساحة الاجمالية للمشروع بالكامل وباقى المساحة تغلب عليها المساحات الخضراء والمسطحات المائية وخدمات ترفيهية متكاملة

4- سيناريو العاصمة الادارية الجديدة

R7يعتبر من أحدث مشروعات شركة أكام للتطوير العقارى حيث تقع فى منطقة

جوار الجامعة البريطانيةوأمام مدينة المعارضو قريب من حى السفارات والكاتدرائية

وعلى بعد دقائق من النهر الأخضر الذى يضم كافة أقاليم القاهرة الكبرى حيث يقام على مساحة قدرها 39 فدان ولاتتعدى نسبة الانشاءات حوالى 19% من المساحة الاجمالية للمشروع وباقى المساحة مساحات خضراء ومنطقة خدمات ترفيهية متكاملة

5- سوانيو العاصمة الادارية الجديدة

R7يعتبر من أحدث مشروعات شركة اس ايه كيهSAK للتطوير العقارى حيث تقع فى منطقة

بجوار الجامعة البريطانية وحى السفارات وارض المعارض وبالقرب من المحور الرئيسى والكاتدرائية وعلى بعد دقائق من النهر الأخضر حيث يقام على مساحة 11 فدان يسود معظمة المساحات الخضراء ومنطقة خدمات ترفيهية متكاملة تلبى كافة متطلبات الحياة

وفى النهاية لم تتوقف العاصمة الادارية الجديدة عن اطلاق العديد من المشروعات السكنية على أرض واقعية لكى تقدم لنا كل ماهو جديد ومتطور ومستوى معيشة لائق وبيئة حياتية متوازنة بعيدآ عن الإزحام والضوضاء الذى يوجد فى المجتمعات العمرانية الأخرى

فهى الإختيار الأفضل لك وضمان لمستقبل مشرق وبداية حياة جديدة

فنحن فى شركة إنجاز العقارية نوفر لك كافة الحرية الكاملة فى إختيار الوحدة المناسبة لك ونظام السداد الذى يناسبك