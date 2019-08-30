ترامب: اليورو يهبط أمام الدولار.. ومجلس الاحتياطى الاتحادى لا يفعل شيئًا

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، مجلس الاحتياطي الاتحادي بالتكاسل، بينما اليورو يهبط أمام الدولار، وهو إخفاق ادعى أنه يعطي الدول الأوروبية ميزة كبيرة في التجارة.



وفي تدوينة على «تويتر»، قال ترامب الذي دأب على انتقاد سياسات البنك المركزي الأمريكي: «اليورو يهبط أمام الدولار كالمجنون‭‬ وهو ما يعطيهم مزية كبيرة في التصدير والتصنيع... ومجلس الاحتياطي الاتحادي لا يفعل شيئًا».



وأضاف: «ليس لدينا مشكلة رسوم جمركية.. لدينا مشكلة مع مجلس الاحتياطي الاتحادي».