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منوعات

العمل السعودية: 20 ألف ريال غرامة البلاغات الكيدية لأصحاب العمل

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:50 م
جريدة الدستور
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أكد هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقي تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الرياض، يفيد باعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات، وذلك سعيًا من الوزارة لتنظيم سوق العمل بالمملكة، وتماشيًا مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها السوق، وحرصًا على رفع مستوى المنشآت؛ بما يحقق التنافسية والالتزام.

وقال "سعد الدين" إنه بالتواصل مع الملحق العمالي الدكتور ياسر غازي بالمكتب العمالي بالسفارة المصرية في الرياض، حول تفاصيل جدول المخالفات والعقوبات الواردة فيه، أوضح أن أبرز العقوبات التي وردت بالجدول هي توقيع غرامة بقيمة 20 ألف ريال ضد صاحب العمل، الذي يقوم بتقديم بلاغ غير صحيح (كيدي) عن تغيب عامل من عمال منشأته، وغرامة 5 آلاف ريال عند قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر أو إقامة أو بطاقة التأمين الطبي للعامل وأفراد أسرته.

وأشار سعد الدين إلى أن العقوبات تضمنت أيضا غرامة 10 آلاف ريال؛ لعدم منح العامل يوم راحة في الأسبوع أو زيادة عدد ساعات العمل أكثر عما نص عليه نظام العمل دون التكليف بالعمل الإضافي، كما يغرم كل من قام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها بغرامة 50 ألف ريال وتتعدد بتعدد التأشيرات، فضلا عن تغريم صاحب العمل 10 آلاف ريال، إذا قام بتحميل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم بها.

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