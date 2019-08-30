"سانا": شحنة مساعدات طبية من الصليب الأحمر التشيكي للشعب السوري

قال الأمين العام لمنظمة الصليب الأحمر التشيكي جوزيف كونتشني، إن المنظمة تعمل على إرسال المزيد من المساعدات الطبية للشعب السوري.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة أن لقاء جمع بين القائم بالأعمال في السفارة السورية ببراغ أميرة قرواني مع كونتشني جرى خلاله بحث الترتيبات لإرسال شحنة مساعدات طبية جديدة مقدمة من الصليب الأحمر التشيكي للشعب السوري تتضمن سيارتي إسعاف و13 حاضنة أطفال وجهاز أشعة وعددا من الأجهزة الطبية الأخرى.



وشكرت قرواني الحكومة التشيكية ومنظمة الصليب الأحمر على ما تقدمه من مساعدات ولا سيما الطبية منها للشعب السوري الذي يعاني بشدة بسبب أعمال التخريب في أغلب المنشآت الصحية من قبل الإرهابيين والداعمين لهم.



وكانت التشيك خصصت منذ عام 2016 مساعدات تنموية وإنسانية لسوريا بقيمة 195 مليون كورون، تم حتى مايو الماضي استخدام 163 مليون كورون منها.



وأعلنت وزارة الخارجية التشيكية في وقت سابق أنها أعدت خطة خاصة تقضي بمواصلة تقديم المساعدات التنموية والإنسانية لسورية خلال الفترة من 2020 إلى 2021 وذلك بقيمة 100 مليون كورون تشيكي أي نحو 9ر3 مليون يورو.