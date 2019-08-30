تأجيل حفل تأبين الزميل محمد الفل بنقابة الصحفيين

تقرر تأجيل حفل التأبين الخاص بالزميل الكاتب الصحفى محمد الفل مدير تحرير الجمهورية ومدير مكتب الفيوم الذى كان مقررا إقامته بالنقابة الأربعاء 4 سبتمبر، بناء على طلب أسرته لظروف طارئة على أن يحدد الموعد الجديد لاحقا.



كانت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، أعلنت عن تنظيم حفل تأبين للزميل الراحل محمد الفل، مدير تحرير ومدير مكتب الجمهورية بالفيوم، بحضور زملائه وأصدقائه وأفراد أسرته، الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الساعة السادسة مساءً فى قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بمقر النقابة.

