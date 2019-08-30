مليار ونصف مليون جنيه.. قيمة ضرائب جمارك السخنة في يوليو الماضي

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة، برئاسة الأستاذ محمود عبدالنعيم، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة، خلال شهر يوليو 2019، عن مشمول 4237 شهادة جمركية وارد نهائي، بإجمالي 12889 حاوية، وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (مكونات تكييف - ثلاجات - مراوح - أقمشة -غزول - خيوط)، وقطع غيار أجهزة كهربائية وأجزائها وإكسسوار محمول ولعب أطفال.



وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة 412 مليونا و999 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات، حوالى مليار و115 مليونا و806 آلاف جنيه، والغرامات المحصلة لصالح وزارة التجارة 2 مليون و771 ألف جنيه، وغرامات أخرى بقيمة ٧٧ ألف جنيه.



وبلغ عدد الشهادات الجمركية التي تم تصدير مشمولها، خلال شهر يوليو 2019 من جمارك السخنة 875 شهادة، بعدد حاويات 9921 بقيمة إجمالية 624 مليونا و618 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ مليون و700 ألف جنيه.



وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، المحصلة في جمارك السخنة خلال شهر يوليو 2019، حوالي مليار و533 مليونا و278 ألف جنيه.