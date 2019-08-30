الجمعة 30 أغسطس 2019 الموافق 29 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مليار ونصف مليون جنيه.. قيمة ضرائب جمارك السخنة في يوليو الماضي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن كامل
طباعة
أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة، برئاسة الأستاذ محمود عبدالنعيم، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة، خلال شهر يوليو 2019، عن مشمول 4237 شهادة جمركية وارد نهائي، بإجمالي 12889 حاوية، وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (مكونات تكييف - ثلاجات - مراوح - أقمشة -غزول - خيوط)، وقطع غيار أجهزة كهربائية وأجزائها وإكسسوار محمول ولعب أطفال.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة 412 مليونا و999 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات، حوالى مليار و115 مليونا و806 آلاف جنيه، والغرامات المحصلة لصالح وزارة التجارة 2 مليون و771 ألف جنيه، وغرامات أخرى بقيمة ٧٧ ألف جنيه.

وبلغ عدد الشهادات الجمركية التي تم تصدير مشمولها، خلال شهر يوليو 2019 من جمارك السخنة 875 شهادة، بعدد حاويات 9921 بقيمة إجمالية 624 مليونا و618 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ مليون و700 ألف جنيه.

وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، المحصلة في جمارك السخنة خلال شهر يوليو 2019، حوالي مليار و533 مليونا و278 ألف جنيه.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"عقبال السجن".. سما المصري تعلق على قرار إيقاف ريهام سعيد (شاهد)

منذ حوالي 3 ساعات

لائحة غرامات جديدة على ركاب السكك الحديدية.. 200 جنيه لحاملي المواد المشتعلة

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لأسبوع من الرمال والأتربة

منذ حوالي 20 ساعة

الاتحاد السكندرى يعلن موافقة اتحاد الكرة على استقدام حكام أجانب لمباراته مع الزمالك

ads

الصور

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

image description

"تضامن الإسكندرية": توزيع أجهزة كهربائية لـ155عريسا وعروسة

image description

16 محضر مخالفة للاشتراطات البيئية بغرب الإسكندرية

image description

بالصور.. افتتاح مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد

الأكثر قراءة

على طريقة كيم كاردشيان.. رانيا يوسف تنشر فيديو من غرفة النوم

"عقبال السجن".. سما المصري تعلق على قرار إيقاف ريهام سعيد (شاهد)

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لأسبوع من الرمال والأتربة

ننشر قائمة الأدوية التي تحتوي على مادة "البريجابلين" المحظورة

أيام زمان

قاد سيارة مرة واحدة في حياته.. شاهد رخصة قيادة الراحل نجيب محفوظ

كيف أنقذت بديعة مصابني تحية كاريوكا من موت محقق بالخارج؟

120 عامًا من "عبد السلام النابلسي".. "سنّيد" السينما المصرية

تصرف غريب من الزعيم عقب وفاة مصطفى متولي.. تعرّف عليه

الصحة

ابتكار علاج جديد لسكتة الدماغ والجلطات

تناول الطعام أمام أجهزة الحاسوب قد يصيبك بالسرطان

"التوقف عند الشعور بالتحسن".. خرافات المضاد الحيوى

دراسة جديدة تكشف أسرار تفاوت ساعات النوم

الرئيس نيوز

محامي أصحاب المعاشات: التأمينات خسرت القضية.. وأسباب قرار الفتوى ستصدر خلال أسبوع

مصر والكويت.. روابط تاريخية وعلاقات استراتيجية شاملة

البورصة المصرية تربح 55.1 مليار جنيه خلال شهر أغسطس بنسبة نمو 7.7%

السيسى يشارك فى حفل توزيع جائزة هيديو نوغوتشى إفريقيا

منوعات

العمل السعودية: 20 ألف ريال غرامة البلاغات الكيدية لأصحاب العمل

155 مهاجرًا إفريقيًا يعبرون الحدود الإسبانية من شمال المغرب

داعية كويتي يبحث عن «عبد» يعتق رقبته

تقرير: الصين لديها 854 مليون شخص يستخدمون الإنترنت

كشكول

بكل المحافظات.. تعرف على أماكن مبادرة كلنا واحد لشراء مستلزمات المدارس

التعليم: ٤٥ منحة للحصول علي ماجستير من بريطانيا

التعليم: معلم واحد لتدريس كتاب "اكتشف" خلال أول 3 سنوات بالابتدائية

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات 8 سبتمبر

إسلام سياسي

خطيب الجامع الأزهر: الهجرة النبوية انطلاقة دعوية غيّر الله بها مجرى التاريخ

مخاوف عالمية من نساء داعش

داعش يعلن مسئوليته عن هجوم انتحاري باليمن

موقع أمريكي يحذر من إطلاق سراح مقاتلي داعش في سوريا


زيت وسكر

الصحة تحذر من عقار لعلاج الحساسية فى الأسواق

إيقاف نشاط “تساهيل” وإلغاء شركة “البحر الأحمر” لإلحاق العمالة بالخارج

العمل السعودية: 20 ألف ريال غرامة البلاغ الكيدي عن تغيب العامل

الجيزة تواجة تلوث الهواء بإجراءات حاسمة..وحظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هنا ألبانيا من القاهرة.. مذكرات ملك مخلوع
ماجد حبته
الضابط الذى يحكم الإعلام الألمانى
مدحت بشاى
عندما تجاهلوا رأى العالم وتفاعل الجماهير
جمال طه
الإخوان بين الصعبانيات والعمليات الإرهابية
المزيد

الثقافة

"التنسيق الحضاري" يكشف آخر استعدادات مبادرة "عاش هنا"

"البيريتا يكسب دائمًا".. رواية جديدة عن دار المتوسط

هيئة الكتاب تنشر " حين كانت الارض قابلة للحياة "

12 سبتمبر.. انطلاق الدورة العاشرة من معرض كتاب الدقى المخفض

صفحتنا ع الفيس بوك