وفاق سطيف الجزائري يطمئن لاعبيه على صرف مستحقاتهم المالية

طمأنت إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم، لاعبي الفريق على صرف مستحقاتهم المالية في أقرب وقت ممكن.



ويطالب أغلبية اللاعبين بصرف الرواتب المتأخرة منذ ستة أشهر، وألمح بعضهم إلى الدخول في إضراب اعتراضًا على الوضع الحالي للنادي.

واعترف عز الدين أعراب، أحد مسئولي النادي في تصريحات للإذاعة الجزائرية، اليوم الجمعة، بالوضعية المالية الصعبة التي يعيشها الفريق، مشيرًا إلى أن هناك مجهودات تبذلها الإدارة الجديدة من أجل تسوية المستحقات المالية للاعبين في أقرب وقت ممكن.



وأوضح أعراب أن المسئولين تحدثوا إلى اللاعبين وطمأنوهم بصرف رواتبهم المعلقة منذ شهور، كما أشار إلى أن هناك رغبة لدى الادارة في تخفيف الأعباء المالية من خلال تقليص رواتب اللاعبين التي تقدر حاليًا بـ500 ألف دولار لتصل إلى 300 ألف دولار.



وعانى وفاق سطيف من رحيل أبرز نجومه بنهاية الموسم الماضي بسبب الضائقة المالية، بالإضافة إلى سجن رئيسه حسان حمار، في يوليو الماضي، على خلفية تورطه في قضية فساد.