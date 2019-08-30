أبوالغيط يدين اعتزام هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس

وجه أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رسالة خطية لرئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديس، عشية زيارته المقررة إلى إسرائيل اليوم الجمعة، والتي يتوقع أن يُعلن خلالها عن افتتاح مكتب دبلوماسي لبلاده في مدينة القدس المحتلة، وذلك توطئة لنقل سفارة هندوراس من تل أبيب إلى القدس.



وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن أبوالغيط أكد في رسالته إدانة موقف هندوراس المخالف للقانون الدولي، وللإجماع الدولي المُستقر بشأن القدس باعتبارها أرضًا محتلةً في العام 1967.



وطالب الأمين العام للجامعة رئيس هندوراس بمراجعة موقف بلاده من هذه المسألة الخطيرة، التي تنطوي على أهمية عُظمى، ليس فقط للعالم العربي، وإنما للمسلمين في العالم.