منتخب الناشئين يحصد المركز الرابع فى بطولة العالم للكرة الطائرة

احتل منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين المركز الرابع في منافسات بطولة العالم (تحت 19 عامًا)، المقامة حاليًا في تونس، وذلك بعد خسارته أمام نظيره الأرجنتينى بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (2519 و2519 و2325 و2517).



ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره الروسي في وقت لاحق اليوم في نهائي أوروبا؛ للمنافسة على لقب بطولة العالم للناشئين.